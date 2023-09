Suzano mantém serviços essenciais normalmente durante feriado prolongado

Os serviços essenciais oferecidos pela Prefeitura de Suzano continuarão normalmente durante o feriado do Dia da Independência, celebrado nesta quinta-feira (07/09), e o ponto facultativo desta sexta-feira (08/09). Dentre as atividades mantidas estão os atendimentos de urgência em segurança, saúde, trânsito e zeladoria urbana. Nas demais repartições públicas municipais o expediente ficará suspenso e será retomado de maneira integral na próxima segunda-feira (11/09).

Durante o feriado, os trabalhos efetuados pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã não irão parar, tanto no monitoramento por câmeras da Central de Segurança Integrada (CSI), quanto no patrulhamento diário e no atendimento a ocorrências. Os munícipes podem acionar normalmente a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano por meio dos telefones (11) 4746-3297 e 153. Já a Defesa Civil pode ser contactada a qualquer momento no número (11) 4748-5394.

Na Saúde seguirão à disposição da população, 24 horas por dia, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista (rua Guarani, 200), o Pronto-Socorro Municipal (PS), anexo à Santa Casa de Misericórdia (rua Kaneji Kodama, 1.459 – Vila Figueira) e o Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras (rua Mussi Jorge Antônio, 319 – Jardim Amazonas). Por sua vez, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também seguirá com funcionamento normal, podendo ser acionado por meio do número 192.

Ainda seguirão funcionando normalmente as feiras livres, os serviços de zeladoria, a coleta de lixo, os cemitérios São João Batista e São Sebastião (das 8 horas às 17h30) e o Velório Municipal (entre 6h30 e 16h30).

Lazer

Também seguirá aberto, das 8 às 18 horas, o Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), que dispõe de um espaço de mais de 300 mil metros quadrados para práticas esportivas ao ar livre. O equipamento ainda compreende o Viveiro Municipal Tomoe Uemura, que proporciona o contato do público com uma estrutura completa contendo centenas de espécies de mudas floríferas, animais e jardins.

No espaço, os munícipes podem encontrar o PlayPet, local que oferece um ambiente destinado para convivência, exercícios e condicionamento de cães. Também é possível acessar o orquidário e conhecer os diversos animais que habitam no local, como peixes, pássaros, tartarugas e jabutis.