'Suzano manterá curva de crescimento. Temos muitos motivos para comemorar'

O prefeito Pedro Ishi destacou a evolução que vem ocorrendo na cidade desde 2017. “Nosso município está sentindo os efeitos positivos de um trabalho feito com profissionalismo e respeito às pessoas. Tenho muito orgulho de ter feito parte da equipe conduzida pelo sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, que transformou Suzano de uma maneira jamais vista. Temos vivido uma nova era, de amor à cidade e aos seus cidadãos”, ressaltou.

Em entrevista ao DS, o chefe do Poder Executivo suzanense ainda frisou que o município manterá essa curva de crescimento com tudo que está para ser concretizado. “Temos muitos motivos para comemorar, não só pelo que já foi feito, mas pelo que está por vir. Temos novos projetos voltados aos diferentes setores que impactam diretamente na qualidade de vida da população. Estamos muito mobilizados para continuar trabalhando pelos moradores, buscando manter nossa cidade nesse nível de desenvolvimento e fazendo com que Suzano se torne cada vez mais relevante nos cenários regional, estadual e nacional”, pontuou Pedro Ishi. Leia abaixo a entrevista.

Diário de Suzano: Qual mensagem gostaria de deixar para a população neste aniversário da cidade? O que Suzano pode esperar da gestão Pedro Ishi neste ano e nos próximos três?

Pedro Ishi: Nosso município está sentindo os efeitos positivos de um trabalho feito com profissionalismo e respeito às pessoas. Tenho muito orgulho de ter integrado a equipe conduzida pelo sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, que transformou Suzano de uma maneira jamais vista. Vivemos uma nova era, de amor à cidade e aos seus cidadãos. Por isso, temos muitos motivos para comemorar, não só pelo que já foi feito, mas pelo que está por vir. Há novos projetos voltados aos diferentes setores que impactam diretamente na qualidade de vida da população. Estamos mobilizados para continuar trabalhando pelas pessoas, buscando manter nossa cidade nesse nível de desenvolvimento e fazendo com que se torne cada vez mais relevante nos cenários regional, estadual e nacional. Parabéns, Suzano, pelos seus 76 anos.

DS: Como estão os preparativos para o anúncio de realizações dos 100 dias? É possível adiantar os principais objetivos e metas?

Pedro Ishi: O início de um governo é sempre desafiador, ainda mais quando se trata de uma gestão que representa a continuidade de um jeito de administrar que deu certo, que é o que propôs o nosso sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi desde 2017. Não é uma tarefa fácil dar continuidade aos projetos, aos serviços e às obras, ainda mais porque o nível está lá em cima, mas estamos tendo êxito, as pessoas sentem isso no dia a dia. O cenário econômico no País mostra a todos os gestores públicos que é necessário ter bastante sabedoria e responsabilidade neste momento. Suzano não foge à regra. Por outro lado, temos muitos projetos encaminhados e que vamos executar e entregar à população em breve e ao longo dos próximos anos. Podemos citar implantação da nova alça do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), ampliação do sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto, conclusão da obra do Hospital Federal, construção do posto de saúde do Parque do Colégio, prolongamento da Avenida Senador Roberto Simonsen, revitalização da Avenida Jorge Bei Maluf, finalização do Terminal de Ônibus de Palmeiras, vinda do campus da Faculdade de Tecnologia (Fatec), instalação do Centro de Apoio à Criança com Deficiência, entre outras benfeitorias.

DS: Em relação a programação de aniversário são mais de 30 eventos com ações culturais e obras. É uma programação para atender as famílias e, ao mesmo tempo, pensar no desenvolvimento da cidade?

Pedro Ishi: Sem dúvida. Penso que seja uma oportunidade importante para celebrar o bom momento que a cidade vem vivendo. Proporcionar isso é uma forma de retribuir à população tudo aquilo que almejamos para Suzano. Tanto com as nossas atividades de cultura e de lazer que organizamos como também com o evento particular de shows de artistas renomados, o Suzano Music Festival, que reverterá em benefícios para as pessoas que mais precisam a partir da doação de alimentos para troca de ingressos.

DS: O governador Tarcísio de Freitas tem se mostrado muito próximo de Suzano. O sr. pediu a continuidade de obras do Estado, como a alça do Rodoanel entre outras. Qual a importância dessa parceria?

Pedro Ishi: Não apenas pedimos a continuidade de projetos e obras importantes para Suzano como também recebemos a garantia do governador Tarcísio de Freitas que tudo isso se tornará realidade muito em breve. E entre eles está o processo de implantação da alça de saída do Trecho Leste do Rodoanel em Suzano. O governador tem sido muito sensível às nossas necessidades bem como tem ciência da importância da cidade para o cenário estadual, nos âmbitos econômico, político e social. E nesse processo de estreitamento cada vez mais intenso com o governo está a figura do nosso deputado André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e grande amigo do município, responsável pela vinda de investimentos dos mais diversos. Nossas expectativas em relação a essa parceria são as melhores possíveis.