Suzano marca presença na Eco Expo 2025 e reforça compromisso com políticas ambientais

A Prefeitura de Suzano participou na última quarta-feira (22/10) do evento “Eco Expo 2025”, uma das maiores feiras de sustentabilidade do país, realizada no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento reuniu autoridades, gestores públicos, especialistas e representantes de diversos setores para debater os desafios e as soluções relacionados à gestão ambiental, energias renováveis, economia circular e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável.

Representando o município, estiveram presentes o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e o diretor administrativo da pasta, Hamilton Peixoto. Ao lado do secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, eles acompanharam as discussões técnicas, trocaram experiências com outras cidades e acompanharam de perto inovações que podem ser incorporadas à realidade suzanense.

Um dos destaques do evento foi a participação de Ashiuchi como painelista em uma das mesas temáticas. Com uma abordagem técnica, ele destacou o papel estratégico dos municípios na construção de políticas ambientais eficazes. “As cidades têm papel fundamental na transição ecológica. Planejar o desenvolvimento urbano com foco em sustentabilidade é garantir qualidade de vida hoje e no futuro. Nossa missão é somar esforços e compartilhar experiências para que boas práticas se multipliquem”, pontuou.

Ações sustentáveis

A prefeitura tem adotado diversas iniciativas para promover a sustentabilidade ambiental no município. Dentre elas, destaca-se o lançamento do primeiro ônibus movido a biometano, inserido no programa “Suzano Sustentável”, que moderniza a frota de transporte coletivo com combustível renovável e menos poluente. O veículo, incrementado à frota da Radial Mais Transporte no início deste mês, promove redução de emissão de gases e proporciona uma economia significativa ao substituir parte do uso de diesel.

Além disso, o município conta com atuação constante de fiscalização ambiental para coibir infrações ligadas à supressão de vegetação, parcelamentos irregulares de solo e movimentação de terra. A cidade integra o Grupo de Fiscalização Integrada do Alto Tietê Cabeceiras (GFI/ATC), atuando diretamente na verificação de crimes e irregularidades ambientais.

Outro ponto relevante é o estudo e a promoção de tecnologias verdes, como a viabilidade de implantação de asfalto ecológico, sob avaliação da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, o que aponta para uma preocupação com materiais e métodos construtivos mais sustentáveis nas intervenções urbanas.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos ressaltou que as ações demonstram o compromisso da administração com o futuro da cidade. “Esse painel foi muito importante para debatermos sustentabilidade, um assunto cada vez mais em alta e que levamos muito a sério em nossa cidade. Estamos investindo em soluções que unem tecnologia e responsabilidade ambiental. Nosso objetivo é reduzir os impactos das atividades urbanas, valorizar os espaços públicos e criar uma Suzano mais moderna e sustentável para as próximas gerações”, destacou Samuel Oliveira.