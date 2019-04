Suzano monitora 70 pontos estratégicos contra a dengue

Pelo menos 70 pontos estratégicos estão espalhados por Suzano e são monitorados constantemente pela Secretaria de Saúde.

Em 2018, foram registrados 15 casos de dengue no município.

No primeiro trimestre deste ano, foram registrados 37 casos de dengue. Segundo o setor de Vigilância Epidemiológica, o recente período de chuvas favoreceu a proliferação do mosquito em várias regiões do estado, além do período de férias que promoveu o trânsito de pessoas para regiões com incidência de casos.

Segundo a Vigilância de Zoonoses, todas as regiões da cidade estão sendo acompanhadas pelas equipes, com principal enfoque nas regiões onde foram registrados os casos. Fiscais conversam com moradores e realizam orientações sobre precauções necessárias para coibir a proliferação do mosquito transmissor em um raio de 300 metros da residência. Além disso, a Vigilância de Zoonoses de Suzano está realizando entrevistas e vistorias com a comunidade, visando reduzir os casos de dengue na cidade.

Para isso, a administração municipal segue um mapa estratégico de áreas de risco, conforme determinou a Secretaria Municipal de Saúde.

O aumento dos casos de dengue na região do Alto Tietê segue sendo uma preocupação para a população e para as autoridades. Devido ao recente período de chuvas em Suzano e o ciclo de vida do mosquito transmissor da dengue, a atenção das autoridades será redobrada quanto aos casos de dengue na cidade.

