'Suzano Music Festival' termina neste domingo com show de Samuel Rosa

O Suzano Music Festival termina neste domingo (6 de abril) com o show do cantor Samuel Rosa. O evento recebe, por dia, mais de 20 mil pessoas. Neste sábado foi a vez a dupla Bruno & Marrone se apresentar no palco.

Na sexta-feira, a boiadeira Ana Castela subiu ao palco do Parque Max Feffer com todos os seus sucessos. A abertura dos portões segue sempre às 18 horas. O Parque Max Feffer fica na Avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no bairro Jardim Imperador.

Ana Castela

Uma das atrações mais aguardadas do Suzano Music Festival, a cantora Ana Castela fez uma apresentação digna de um dos maiores sucessos da atualidade, levando mais de 20 mil pessoas ao delírio no Parque Max Feffer durante a terceira noite do festival.

Com um público diverso, reunindo crianças, jovens e adultos de todas as idades, a "boiadeira" era, sem dúvida, uma das artistas mais esperadas de todo o evento. A ansiedade para o início de seu espetáculo era grande. Para esquentar a galera em uma noite chuvosa no Parque Max Feffer, Raffa Augusto e Eros Violeiro animaram o público com modões sertanejos e muita descontração nas horas que antecederam o show principal.

Enfim, às 23 horas, a espera acabou: com uma explosão de ânimo, cores e coreografias, Ana Castela finalmente assumiu o palco principal. Logo de cara, a "Boiadeira" abriu sua apresentação com "Pipoco", embalando uma sequência de hits, incluindo "As Meninas da Pecuária", "Nas Revoadas", "Fronteira" e "Solteiro Forçado". A surpresa da noite foi a participação especial da cantora Duda Bertelli, com quem Ana dividiu duetos como "Convite de Casamento" e, como um aperitivo da quarta noite do festival, "Te Amar Foi Ilusão", de Bruno & Marrone.

Após interagir com o público a cada nota e levantar a pista por quase 1h40 com seu inconfundível carisma, a sertaneja — que cantou parabéns a Suzano pelos seus 76 anos — ainda arriscou palavras em Libras (Língua Brasileira de Sinais).