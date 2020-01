Suzano orienta pacientes para prevenir doenças respiratórias

Pacientes que utilizam um dos 23 postos de saúde de Suzano estão recebendo orientações para a prevenção de doenças respiratórias. A cidade ainda não tem notificações de casos confirmados ou suspeitos do novo coronavírus.

A recomendação é para que as pessoas que apresentarem sintomas semelhantes aos da doença, que teve seu primeiro caso suspeito na região registrado em Mogi, procurem imediatamente uma unidade de saúde suzanense.

Os sintomas são semelhantes aos de uma gripe comum: febre, tosse, dores de garganta e dificuldades para respirar.

Suspeitos

Quase 8 mil casos de coronavírus foram confirmados na China. Ao todo, 170 pessoas morreram em decorrência da doença, segundo balanço divulgado na última quarta-feira, 29, pela agência chinesa GGTN. O país vive um surto de coronavírus.

Até a manhã de ontem, a Secretaria de Estado da Saúde monitorava três casos suspeitos da doença, todos na Capital Paulista.

No entanto, a Prefeitura de Mogi registrou um caso suspeito em uma moradora da região central da cidade. Ela chegou, nesta semana, de Wuhan, na China, epicentro da doença.

Recomendações

A Prefeitura de Suzano recomenda que as pessoas evitem contato próximo com outras que sofrem de infecções respiratórias agudas. Também é importante lavar as mãos com frequência, especialmente após contato direto com quem está doente ou com o meio ambiente, e higienizar as mãos após tossir ou espirrar.

Cuidados como cobrir nariz e boca com um lenço ou com o braço quando espirrar ou tossir também são válidos, bem como utilizar lenço descartável para higiene nasal.

A Prefeitura ainda pede para que as pessoas devem evitem tocar mucosas de olhos, nariz e boca e não compartilhem objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.

Qualquer morador da cidade deve evitar o contato próximo com animais selvagens. A administração municipal pede para que animais doentes em fazendas ou criações também sejam evitados.

Para prevenir, não só o coronavírus, mas outras doenças respiratórias, a cidade pede para que qualquer ambiente seja bem ventilado.

Estado

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a investigação dos casos suspeitos é feita pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Todos os municípios do Alto Tietê auxiliam no comitê que atua no monitoramento do coronavírus.