Suzano orienta sobre como proceder em caso de surgirem sintomas do Covid-19

A Secretaria de Saúde de Suzano apresentou nesta segunda-feira (16) algumas medidas a serem adotadas em relação ao novo coronavírus (Covid-19), tanto para conter a proliferação da doença quanto para evitar uma superlotação das unidades da rede municipal. A prioridade é o atendimento é do grupo de risco da doença, como os idosos, diabéticos e doentes cardíacos.

Para isso, a pasta determina os seguintes procedimentos: quem tiver sinais leves da doença, como tosse e febre, deve aguardar em casa por 48 horas. Se os sintomas persistirem, a pessoa pode ir à unidade básica de saúde mais próxima de sua residência (veja quadro abaixo). Em casos graves, como falta de ar severa, a recomendação é que o indivíduo procure o Pronto-Socorro Municipal (rua Kaneji Kodama, 1.459 – Vila Figueira).

O chefe da pasta, Luis Cláudio Guillaumon, reforça que as equipes estão trabalhando intensamente para manter a estrutura no atendimento à população. “Mantemos o estoque suficiente, bem como equipamentos e insumos em todas as unidades de Saúde do município. A todo momento estamos em reunião com as gerências dos postos para entender a necessidade de cada um”, disse.

Guillaumon reforça ainda que a eficácia das precauções depende da ação de todos. “A população também precisa colaborar, evitando aglomerações e seguindo as orientações de higiene, como lavar as mãos corretamente, bloquear tosses e espirros, assim como não compartilhar objetos pessoais”, reforçou.

