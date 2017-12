Suzano Papel recebe reconhecimento duplo em Prêmio de Excelência Gráfica

A Suzano Papel e Celulose foi eleita a melhor fabricante e fornecedora de papel revestido e de papel cartão do Brasil no 27º Prêmio Fernando Pini de Excelência Gráfica. Promovido pela Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica (ABTG) e pela Associação Brasileira de Indústria Gráfica (Abigraf Nacional), que representam o setor gráfico nas áreas de tecnologia e expansão, o prêmio reconhece a excelência do trabalho de fornecedores e gráficas de todo o País.

Os premiados são escolhidos por meio de votação que reúne gráficas de todo o Brasil e os maiores especialistas do setor. A premiação deste ano aconteceu no final de novembro.

A Suzano Papel e Celulose é a segunda maior produtora de celulose de eucalipto do mundo e a maior fabricante de papéis de imprimir e escrever da América Latina. Possui cinco unidades industriais no Brasil e produz Celulose, Papéis de imprimir e escrever, revestido e não revestido, e para Embalagens, Tissue (papéis para fins sanitários), celulose Fluff (usada na produção de fraldas e absorventes higiênicos), e Lignina (subproduto da fabricação de celulose que pode substituir derivados de petróleo em aplicações de alto valor).

Compra da maior produtora de papel tissue do Norte e Nordeste

A Suzano Papel e Celulose anuncia a aquisição da Facepa (Fábrica de Papel da Amazônia S.A.), maior produtora de papel do segmento tissue (papéis sanitários) das regiões Norte e Nordeste do Brasil. A operação, avaliada em R$ 310 milhões, ampliará a presença da Suzano Papel e Celulose no mercado de produtos de consumo.

"O anúncio acelera nossa estratégia na entrada no segmento de bens de consumo", afirma Walter Schalka, Presidente da Suzano Papel e Celulose. Segundo o executivo, a operação combinada das duas empresas irá gerar eficiência operacional e logística para a Suzano na produção de "jumbo rolls" (rolo jumbo), uma vez que a produção de tissue será integrada desde a fabricação da celulose. Além disso, a operação resultará na ampliação da rede de distribuição da Facepa e em maior robustez de estrutura de capital.

A Facepa produz e comercializa vasta gama de produtos de papéis sanitários, incluindo toalhas de papel, guardanapos, fraldas, papel higiênico e lenços de papel sob diversas marcas. A empresa tem forte presença no segmento de tissue no Norte e Nordeste do Brasil, com fábricas localizadas em Belém (PA) e Fortaleza (CE). Sua capacidade instalada é de cerca de 50 mil toneladas por ano.

Conforme a legislação, o acordo seguirá para aprovação das autoridades brasileiras de defesa da concorrência. Uma vez aprovada a transação pelos órgãos competentes e atendidas outras condições prévias, a compra será concretizada, quando a Suzano Papel e Celulose divulgará, então, seus planos para os ativos da Facepa.