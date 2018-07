Suzano participa de debate sobre impostos e inteligência fiscal

O secretário de Planejamento e Finanças de Suzano, Itamar Corrêa Viana, participou na manhã desta quarta-feira (11) de um encontro na sede da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano com o objetivo de apresentar os trabalhos da administração municipal no que se refere à arrecadação de impostos.

Participaram do evento contabilistas e representantes de escritórios de contabilidade que são responsáveis por 2,5 mil empresas do Alto Tietê. Na oportunidade, foram tratados assuntos como soluções e iniciativas para questões envolvendo Imposto Sobre Serviços (ISS) e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), e desafios enfrentados pelo Poder Público e pela categoria. Em Suzano, apenas 2,7 mil de mais de 11 mil empresas cadastradas emitiram notas no ano passado.

Em sua exposição aos profissionais, a equipe da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças apresentou alguns dos dados sobre a importância do pagamento de tributos no funcionamento da máquina pública. Um dos pontos abordados foi o Centro de Negociação do Contribuinte (CNC), instalado na Diretoria de Receita, que tem como principal objetivo aproximar e facilitar o contato entre contribuintes e a administração municipal e a execução fiscal, com mais de 70 mil cartas enviadas a munícipes e empresas e outras ações, que acabaram aumentando a arrecadação em R$ 30 milhões em apenas um ano.

Viana também falou sobre as medidas tomadas por sua secretaria para melhorar os trâmites burocráticos, como a redução do prazo para o cancelamento de uma nota fiscal em até sete dias e a diminuição de etapas para a quitação de dívidas entre o contribuinte e o município. Ao final de sua fala, o secretário apresentou aos participantes as recentes inaugurações da Prefeitura de Suzano, entre elas a reforma do Pronto-Socorro Municipal Adulto e Infantil e o Pronto Atendimento de Palmeiras.

“Tudo o que foi feito na atual gestão municipal acabou sendo direcionado para incrementar a receita, por meio da aplicação da inteligência fiscal, que é a busca pela eficácia na fiscalização e a redução dos trâmites burocráticos. Isso permitiu que o município voltasse a ter fôlego não apenas para cumprir seus compromissos, como promover investimentos e melhorar a qualidade de vida da população. Por isso são tão importante esses encontros, que têm como objetivo tornar mais eficientes os trâmites envolvendo os impostos que voltam ao município em áreas como saúde e educação”, explicou.