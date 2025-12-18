Suzano participa de debates em 2 congressos de Assistência Social

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano marcou presença em dois congressos nacionais: em Brasília, nesta quarta-feira (17/12), e em Salvador, no início do mês. Com o objetivo de fortalecer o debate sobre o envelhecimento da população e os desafios no atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade, os representantes da pasta participaram de palestras, debates e análise de projetos voltados à implementação de políticas públicas.

Em Brasília, o encontro contou com a participação do diretor de Gestão da Assistência Social, Carlos Araújo. Na “6ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa” (Conadipi), ele acompanhou discussões sobre a formulação de propostas e a identificação de fontes de financiamento para políticas públicas mais eficazes direcionadas à população idosa.

Com o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: urgência por equidade, direitos e participação”, a conferência destacou a importância da participação social como eixo central das políticas para pessoas idosas, reconhecendo as diferentes realidades, trajetórias e formas de envelhecimento presentes no país. “Participar de eventos que discutem o presente e o futuro da população idosa é fundamental para compreendermos suas necessidades e direcionar políticas públicas que promovam apoio real e efetivo aos nossos munícipes”, disse Araújo.

Já o encontro realizado em Salvador, com o tema “Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS): A gente sobe a ladeira por liberdade”, ocorreu entre os dias 3 e 7 de dezembro e reuniu cerca de 4 mil participantes de diferentes regiões do Brasil.

Representando a pasta estiveram presentes as assistentes sociais Adriana Lopes, Grazie Elizia, Maria Auxiliadora, Laura Chagas e Hosana Borges. A programação abordou pautas centrais para a categoria, como a luta anticapacitista e os desafios enfrentados pela classe trabalhadora na sociedade.

Representantes da pasta apresentam estudos sociais

<CW-9>Além de acompanhar palestras e debates, Adriana Lopes e Laura Chagas apresentaram estudos sociais. Intitulado “Serviço Social e Questão Ambiental: desafios do trabalho social com famílias em situação de calamidade pública e emergência, Adriana analisou a relação entre a crise climática e as desigualdades sociais no atendimento do Serviço Social às famílias atingidas. O estudo também evidenciou a presença do racismo ambiental, entendido como um fenômeno estrutural e ainda profundamente enraizado na sociedade brasileira.

Segundo Adriana, a participação no congresso contribuiu diretamente para o aprimoramento do atendimento no município. “O aprofundamento em temas tão relevantes amplia nossa capacidade de atuação e nos prepara melhor para apoiar as famílias suzanenses, enfrentando os desafios sociais de forma mais qualificada e efetiva”, falou.

Já Laura Chagas apresentou o estudo “Reflexões sobre o exercício profissional do assistente social no Cadastro Único para programas sociais: os desafios da tecnologia da informação”, no qual analisou o impacto das ferramentas tecnológicas na atuação cotidiana do Serviço Social. A pesquisa aprofundou aspectos que reafirmam os compromissos éticos da profissão, destacando a relevância da assistente social nos processos de planejamento, organização e gestão de programas e projetos sociais. O trabalho também evidenciou o uso da tecnologia como instrumento estratégico de divulgação e de aproximação com a realidade das famílias, além de refletir sobre o papel profissional diante das transformações digitais no atendimento à população.

“Apresentar estudos que contribuam efetivamente para o trabalho social é essencial para compreender as melhores formas de atendimento às famílias e desenvolver soluções verdadeiramente eficientes”, explicou Laura.

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, destacou a relevância da participação dos servidores nos congressos. “Estar presente nesses eventos é fundamental para a nossa atuação. Os conhecimentos e as experiências compartilhados nos permitem desenvolver políticas públicas mais eficazes e direcionadas às necessidades da população”, encerrou.