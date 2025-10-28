Suzano participa de evento estadual 'Circuito Urbano' sobre regularização fundiária

Suzano marcou presença no evento estadual “Circuito Urbano 2025”, que chegou na Câmara de Santa Isabel na última semana para discutir regularização fundiária e soluções sustentáveis para as cidades. O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, representou a prefeitura local na programação que foi realizada na quarta-feira (22/10).

Na oportunidade, o trabalho conduzido pelo titular desta pasta foi mencionado pelo subsecretário estadual de Desenvolvimento Urbano, José Police Neto, por ser uma referência nas ações que têm viabilizado o direito de propriedade para famílias de baixa renda e qualificado a gestão de dados na administração municipal, por meio da plataforma de georreferenciamento “GeoSuzano”.

A equipe de representantes da secretaria, que também incluiu integrantes da Diretoria de Habitação, foi recebida pelo prefeito e vice-prefeito de Santa Isabel, Carlos Chinchilla e Felipe Teixeira, que contribuíram para a organização dos painéis de discussão.

O encontro teve como objetivo compartilhar experiências bem-sucedidas no setor público, abrindo oportunidade para que gestores, técnicos, e lideranças sociais pudessem trocar conhecimentos e aprender com os modelos exitosos que estão sendo implementados em algumas cidades, como é o caso de Suzano.

O Circuito Urbano chega à sua sétima edição, com apoio do Ministério das Cidades, para debater, ao longo desse mês, o tema “Enfrentando desafios urbanos: caminhos para cidades mais justas e sustentáveis”. Os eventos, realizados de forma on-line, híbrida ou presencial, convidam a compartilhar experiências, apresentar soluções e refletir sobre o futuro dos municípios.

O secretário Elvis destacou a oportunidade de encontrar especialistas do setor e dialogar sobre as ações que têm feito a diferença na vida das pessoas.

“Temos percorrido as cidades do Estado para participar dos eventos dedicados ao tema. Temos discutido soluções em conjunto que buscam alternativas para a melhoria da qualidade de vida da população. Agradeço a oportunidade de ter encontrado o subsecretário Police Neto e o prefeito Chinchilla”, declarou.