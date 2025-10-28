Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 28/10/2025
Cidades

Suzano participa de evento estadual 'Circuito Urbano' sobre regularização fundiária

Secretário de Planejamento Urbano, Elvis Vieira, foi convidado para participar de discussão sobre regularização fundiária e soluções sustentáveis nos municípios

28 outubro 2025 - 18h30Por da Reportagem Local
Suzano participa de evento estadual 'Circuito Urbano' sobre regularização fundiáriaSuzano participa de evento estadual 'Circuito Urbano' sobre regularização fundiária - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

Suzano marcou presença no evento estadual “Circuito Urbano 2025”, que chegou na Câmara de Santa Isabel na última semana para discutir regularização fundiária e soluções sustentáveis para as cidades. O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, representou a prefeitura local na programação que foi realizada na quarta-feira (22/10).

Na oportunidade, o trabalho conduzido pelo titular desta pasta foi mencionado pelo subsecretário estadual de Desenvolvimento Urbano, José Police Neto, por ser uma referência nas ações que têm viabilizado o direito de propriedade para famílias de baixa renda e qualificado a gestão de dados na administração municipal, por meio da plataforma de georreferenciamento “GeoSuzano”.

A equipe de representantes da secretaria, que também incluiu integrantes da Diretoria de Habitação, foi recebida pelo prefeito e vice-prefeito de Santa Isabel, Carlos Chinchilla e Felipe Teixeira, que contribuíram para a organização dos painéis de discussão.

O encontro teve como objetivo compartilhar experiências bem-sucedidas no setor público, abrindo oportunidade para que gestores, técnicos, e lideranças sociais pudessem trocar conhecimentos e aprender com os modelos exitosos que estão sendo implementados em algumas cidades, como é o caso de Suzano.

O Circuito Urbano chega à sua sétima edição, com apoio do Ministério das Cidades, para debater, ao longo desse mês, o tema “Enfrentando desafios urbanos: caminhos para cidades mais justas e sustentáveis”. Os eventos, realizados de forma on-line, híbrida ou presencial, convidam a compartilhar experiências, apresentar soluções e refletir sobre o futuro dos municípios.

O secretário Elvis destacou a oportunidade de encontrar especialistas do setor e dialogar sobre as ações que têm feito a diferença na vida das pessoas. 

“Temos percorrido as cidades do Estado para participar dos eventos dedicados ao tema. Temos discutido soluções em conjunto que buscam alternativas para a melhoria da qualidade de vida da população. Agradeço a oportunidade de ter encontrado o subsecretário Police Neto e o prefeito Chinchilla”, declarou.

