Suzano participa de nova operação do Grupo de Fiscalização Integrada

A Prefeitura de Suzano participou nesta sexta-feira (13/06) de mais uma operação do Grupo de Fiscalização Integrada do Alto Tietê Cabeceiras (GFI-ATC), com o objetivo de coibir o parcelamento irregular do solo, ocupações clandestinas e crimes ambientais em áreas de preservação permanente do município.

A ação ocorreu na região da estrada Marcos Barbosa, nas proximidades do córrego da Olaria Velha, localizado dentro da bacia do rio Guaió, e contou com a atuação de diversos órgãos estaduais e municipais. O local já vinha sendo monitorado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente por meio de seu cadastro ambiental, mas nas últimas semanas houve um aumento significativo na movimentação de pessoas e construções, o que chamou a atenção das autoridades.

De acordo com a diretora de Controle e Fiscalização Ambiental de Suzano, Solange Wuo, o principal alerta foi o fato da ação estar dentro de um território de proteção de mananciais. “Esse local já constava em nosso cadastro desde 2019, mas estava paralisado. De uns meses para cá, especialmente neste ano, observamos um crescimento fora do comum no número de intervenções, com movimentação de terra, o que acendeu nosso sinal de alerta. Fizemos o planejamento com o GFI-ATC e conseguimos realizar uma operação de grande importância para a contenção dos danos ambientais”, explicou Solange.

Durante a operação, foram identificadas cerca de 80 ocupações irregulares entre casas e lotes abertos. Parte dessas estruturas é anterior ao ano de 2017, o que pode permitir, sob análise técnica e jurídica, algum processo de regularização fundiária. No entanto, muitos lotes e edificações são recentes, caracterizando-se como invasões ou parcelamentos ilegais, sujeitos a sanções administrativas e criminais.

O secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang, reforçou que a atuação conjunta das instituições é um instrumento indispensável para enfrentar o avanço desordenado da ocupação urbana em áreas protegidas. “Temos enfrentado um desafio crescente na região da bacia do Guaió, onde grupos vendem terrenos de forma ilegal”. De acordo com o prefeito Pedro Ishi, a continuidade das fiscalizações é fundamental para proteger a vegetação nativa. “A preservação de nossas áreas de mananciais é uma prioridade absoluta. Não se trata apenas de cumprir a legislação ambiental, mas de proteger a qualidade da água, da fauna e da flora, além de evitar que famílias sejam enganadas com a promessa de terrenos que jamais poderão ser legalizados”, alertou.