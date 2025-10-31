Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 31 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 31/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Meio Ambiente

Suzano participa de workshop internacional de preparação da COP30

Secretário André Chiang se encontrou com prefeito de São Paulo

31 outubro 2025 - 22h00Por da Reportagem Local
Suzano participa de workshop internacional de preparação da COP30Suzano participa de workshop internacional de preparação da COP30 - (Foto: Daniel Reis/Prefeitura de São Paulo)

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente participou do workshop internacional “Rumo à COP30: Conectando Cidades e Natureza” nesta sexta-feira (31/10), no Hub Green Sampa, localizado no bairro Pinheiros, zona oeste da capital. Na oportunidade, o titular da pasta, André Chiang, se encontrou com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e com o secretário do Verde e do Meio Ambiente da cidade-sede da atividade, Rodrigo Ashiuchi.

Durante o evento, a diretora de Controle e Fiscalização Ambiental de Suzano, Solange Wuo, teve a oportunidade de debater o tema “Cooperação Intermunicipal pela Natureza e Clima”, por também ser coordenadora da Câmara Técnica de Gestão Ambiental e Sustentabilidade do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+). Ela destacou como a atuação em conjunto tem fortalecido a agenda climática em Suzano e na região como um todo.

A atividade foi organizada na data em que se celebra o Dia Mundial das Cidades e integrou as etapas preparatórias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Conferência das Partes), que será realizada em Belém, capital do Pará, entre 10 e 21 de novembro.

O objetivo do workshop foi debater soluções urbanas sustentáveis e o papel dos municípios frente à crise climática, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que trouxe representantes das cidades de Douala IV (Camarões), Toronto e Montreal (Canadá), Alcaldía de Barranquilla (Colombia), Mendoza (Argentina), Samborondón (Equador), Seattle (Estados Unidos) e Cidade do México.

A programação contou com painéis temáticos, apresentações de experiências urbanas e lançamentos de publicações, abordando temas como economia verde, justiça climática, financiamento climático e soluções baseadas na natureza. Os painéis demonstraram como o crescimento econômico pode caminhar lado a lado com a preservação ambiental e trouxeram soluções urbanas para enfrentar as mudanças climáticas, assim como as ações destinadas à redução da poluição e da perda de biodiversidade.

Em meio aos conteúdos debatidos, a equipe suzanense teve a oportunidade de dialogar com outras cidades sobre o trabalho executado no municpio, que rendeu inclusive a melhor avaliação do Brasil nos quesitos “desmatamento ilegal” e “destinação do lixo”, pelo “Ranking de Competitividade dos Municípios”, cuja análise envolveu 418 cidades das cinco regiões do País.

O destaque nesse aspecto se deu em função das ações desenvolvidas junto ao Grupo de Fiscalização Integrada Alto Tietê Cabeceiras (GFI/ATC), para evitar parcelamento ilegal de solo em áreas de mananciais, e também pelo trabalho relacionado à gestão adequada de resíduos sólidos, que inclui a operação “Cata-Treco”, os ecopontos, a Central de Triagem do Miguel Badra e o programa “Caçamba Verde”, que cadastra empresas para evitar o descarte irregular.

André Chiang afirmou que a participação da cidade em grandes eventos como esse mostra o compromisso de Suzano com a causa ambiental. “Queremos estar alinhados às práticas sustentáveis que estão se tornando referência em todo o planeta. Por isso, viemos com boa parte da nossa equipe, para aprender novos conceitos e compartilhar nossas experiências de sucesso. Já temos participado dos eventos preparatórios para a COP30 desde o ano passado e reforçamos nossa atuação em mais essa oportunidade”, declarou o titular da pasta.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Comjuve participa do lançamento da Frente Parlamentar na Alesp
Cidades

Comjuve participa do lançamento da Frente Parlamentar na Alesp

Parceria garante curso de narração de histórias em Suzano
Curso

Parceria garante curso de narração de histórias em Suzano

Deputada Solange Freitas destina R$ 200 mil em emendas para Saúde de Suzano
Saúde

Deputada Solange Freitas destina R$ 200 mil em emendas para Saúde de Suzano

Secretaria de Cultura atrai quase 5 mil pessoas com 12ª Mostra de Referências Teatrais
Cidades

Secretaria de Cultura atrai quase 5 mil pessoas com 12ª Mostra de Referências Teatrais

'O Sonho Acabou' chega a Suzano para exibição que promete dividir opiniões
Cultura

'O Sonho Acabou' chega a Suzano para exibição que promete dividir opiniões

Floriculturas de Suzano registram aumento de 26,6% nas vendas antes do Dia de Finados
Suzano

Floriculturas de Suzano registram aumento de 26,6% nas vendas antes do Dia de Finados