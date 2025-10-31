Suzano participa de workshop internacional de preparação da COP30

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente participou do workshop internacional “Rumo à COP30: Conectando Cidades e Natureza” nesta sexta-feira (31/10), no Hub Green Sampa, localizado no bairro Pinheiros, zona oeste da capital. Na oportunidade, o titular da pasta, André Chiang, se encontrou com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e com o secretário do Verde e do Meio Ambiente da cidade-sede da atividade, Rodrigo Ashiuchi.

Durante o evento, a diretora de Controle e Fiscalização Ambiental de Suzano, Solange Wuo, teve a oportunidade de debater o tema “Cooperação Intermunicipal pela Natureza e Clima”, por também ser coordenadora da Câmara Técnica de Gestão Ambiental e Sustentabilidade do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+). Ela destacou como a atuação em conjunto tem fortalecido a agenda climática em Suzano e na região como um todo.

A atividade foi organizada na data em que se celebra o Dia Mundial das Cidades e integrou as etapas preparatórias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Conferência das Partes), que será realizada em Belém, capital do Pará, entre 10 e 21 de novembro.

O objetivo do workshop foi debater soluções urbanas sustentáveis e o papel dos municípios frente à crise climática, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que trouxe representantes das cidades de Douala IV (Camarões), Toronto e Montreal (Canadá), Alcaldía de Barranquilla (Colombia), Mendoza (Argentina), Samborondón (Equador), Seattle (Estados Unidos) e Cidade do México.

A programação contou com painéis temáticos, apresentações de experiências urbanas e lançamentos de publicações, abordando temas como economia verde, justiça climática, financiamento climático e soluções baseadas na natureza. Os painéis demonstraram como o crescimento econômico pode caminhar lado a lado com a preservação ambiental e trouxeram soluções urbanas para enfrentar as mudanças climáticas, assim como as ações destinadas à redução da poluição e da perda de biodiversidade.

Em meio aos conteúdos debatidos, a equipe suzanense teve a oportunidade de dialogar com outras cidades sobre o trabalho executado no municpio, que rendeu inclusive a melhor avaliação do Brasil nos quesitos “desmatamento ilegal” e “destinação do lixo”, pelo “Ranking de Competitividade dos Municípios”, cuja análise envolveu 418 cidades das cinco regiões do País.

O destaque nesse aspecto se deu em função das ações desenvolvidas junto ao Grupo de Fiscalização Integrada Alto Tietê Cabeceiras (GFI/ATC), para evitar parcelamento ilegal de solo em áreas de mananciais, e também pelo trabalho relacionado à gestão adequada de resíduos sólidos, que inclui a operação “Cata-Treco”, os ecopontos, a Central de Triagem do Miguel Badra e o programa “Caçamba Verde”, que cadastra empresas para evitar o descarte irregular.

André Chiang afirmou que a participação da cidade em grandes eventos como esse mostra o compromisso de Suzano com a causa ambiental. “Queremos estar alinhados às práticas sustentáveis que estão se tornando referência em todo o planeta. Por isso, viemos com boa parte da nossa equipe, para aprender novos conceitos e compartilhar nossas experiências de sucesso. Já temos participado dos eventos preparatórios para a COP30 desde o ano passado e reforçamos nossa atuação em mais essa oportunidade”, declarou o titular da pasta.