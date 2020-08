Suzano participa do 1º Fórum Internacional de Educação

Suzano vai participar do 1º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê, que ocorrerá nos dias 2, 9, 16, 23 e 30 de setembro deste ano. É uma das realizadoras do evento, ao lado das prefeituras de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Salesópolis e Santa Isabel, do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada (IBSA).

As conferências com palestras e debates serão transmitidas pela Internet, sempre das 18h30 às 20h30, e direcionadas para um público de 6 mil professores das redes de ensino das cidades envolvidas.

O secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, irá participar do primeiro dia de evento (02/09), que levará o tema “Educação Infantil e Pandemia: Reflexões e Aprendizados sobre a Crise”, ao lado da professora suzanense Dinalva Fagundes Amador, do secretário de Educação de Guarulhos, Paulo Cesar Matheus da Silva, e da professora de Guarulhos Joyce Recco Forni.

A sessão de abertura contará ainda com a coordenação do sociólogo e consultor educacional Cesar Callegari e a participação dos convidados Sara Barros Araújo, da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto e membro da direção do Centro de Investigação e Inovação em Educação (inED), em Portugal, e Paulo Fochi, coordenador do Observatório da Cultura Infantil (Obeci).

As propostas do 1º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê são fortalecer a integração das cidades; permitir a interação entre experiências e projetos regionais, nacionais e internacionais; contribuir para a formação e o aperfeiçoamento dos profissionais; promover a qualidade da gestão da educação pública municipal; e estimular o debate de novas ideias.

Entre os temas abordados estão: direitos de aprendizagem e desenvolvimento em situações de crise; qualidade na educação infantil; base curricular e os desafios de sua implementação no contexto de retorno das atividades presenciais; educação infantil e pandemia no contexto internacional; e impactos da interrupção das atividades escolares, do isolamento social e das tecnologias de comunicação e informação.