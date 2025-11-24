Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Suzano participa do encontro virtual 'Mulheres pelo Clima e Biodiversidade' na COP30

Evento internacional destacou a liderança feminina na agenda ambiental e contou com a participação da Diretoria de Fiscalização e Controle Ambiental de Suzano, Solange Wuo Franco

24 novembro 2025 - 21h00Por de Suzano
Suzano participa do encontro virtual 'Mulheres pelo Clima e Biodiversidade' na COP30Suzano participa do encontro virtual 'Mulheres pelo Clima e Biodiversidade' na COP30 - (Foto: Reprodução/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano marcou presença no encontro virtual “Mulheres pelo Clima e Biodiversidade”, realizado na última quinta-feira (20/11), durante a programação oficial da COP30, que ocorreu em Belém, capital do Pará. O painel integrou a agenda da Casa da Biodiversidade e Clima, reunindo representantes de diversas instituições nacionais e internacionais para debater a atuação feminina na construção de políticas ambientais mais justas e efetivas.

O evento trouxe como eixo central a carta “Lideranças Femininas na Construção de um Futuro Sustentável”, documento que norteia discussões estratégicas entre lideranças dos Major Groups das Três Convenções do Rio (Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB, Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação - UNCCD e Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - UNFCCC). A iniciativa é parte dos esforços globais para ampliar a participação das mulheres nos processos decisórios sobre clima, conservação e enfrentamento da crise hídrica.

Participaram da mediação Livia Barreto, do Escolas pelo Clima; e Rosa Ramos, do Mulheres Amigas do Meio Ambiente (Mama-C), além de painelistas de instituições como Defensoria Pública de São Paulo, Instituto Árvores Vivas, Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente (Anamma), Universidade Federal do Pará, Organização Hivos, E-Justicia Latinoamerica, Guajava Arquitetura da Paisagem e Urbanismo, entre outras. Com transmissão ao vivo pelo canal da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema), o encontro reuniu cerca de 50 participantes presenciais na sede do Instituto Tecnológico Vale (ITV), em Belém, além de um público virtual de todo o País.

Representando Suzano, a diretora de Fiscalização e Controle Ambiental, Solange Wuo Franco, compartilhou a experiência da cidade em práticas de gestão hídrica e na atuação integrada de fiscalização. Ela destacou que o protagonismo feminino no setor ambiental é determinante para avanços concretos na proteção dos recursos naturais.

“Falei sobre a importância das mulheres na gestão da bacia hidrográfica nesse período de crise climática e sobre minha participação de 28 anos no Comitê de Bacias. Também destaquei o papel das mulheres à frente da fiscalização ambiental e da coordenação do Grupo de Fiscalização Integrada do Alto Tietê Cabeceiras (GFI/ATC). Foi inspirador perceber como nossas lutas e conquistas se conectam e como a presença feminina fortalece a gestão ambiental. Volto com ainda mais motivação para seguir contribuindo com Suzano e com a proteção das nossas bacias e territórios”, afirmou.

Para além dos relatos técnicos, a participação reforçou o compromisso do município em promover políticas ambientais que dialoguem com as tendências globais e com a necessidade urgente de adaptação climática. Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, Suzano tem investido em ações que ampliam o alcance da educação ambiental, fortalecem a fiscalização e priorizam a sustentabilidade como eixo de planejamento.

“Este encontro na COP30 mostra como a contribuição feminina tem sido fundamental para avançarmos em projetos de preservação e resiliência. A presença da nossa equipe em espaços de debate internacional reforça que Suzano está comprometida com a inovação, com o cuidado ao meio ambiente e com a implementação de políticas que respeitam as pessoas e o planeta”, destacou.

