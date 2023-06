Suzano passa a contar com 87 novos veículos para execução de serviços públicos

A Prefeitura de Suzano está incrementando sua frota de carros para qualificar o atendimento à população. O aumento da estrutura de trabalho será proporcionado com a locação de 87 novos veículos, que darão suporte às secretarias municipais durante a execução das atividades. Destes, 20 automóveis são destinados à pasta da Manutenção e Serviços Urbanos e outros 12 serão utilizados pela Secretaria de Segurança Cidadã. O prefeito Rodrigo Ashiuchi foi conferir de perto a chegada de alguns deles na garagem da pasta, no Jardim Casa Branca.

Na visita ao local, o chefe do Poder Executivo suzanense foi recepcionado pelo secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira; e pelos diretores da pasta, Hamilton Peixoto (Administrativo); Ari Santos (Manutenção); José Augusto Nunes, o Ligeirinho (Manutenção da Região Norte) e Ricardo Kadayan (Engenharia), além de outros colaboradores da pasta. Junto a eles estavam dispostos os 15 carros novos.

Os 87 novos veículos são assim distribuídos, de acordo com a quantidade e o modelo: Volkswagen Polo (20), Chevrolet Spin (12), Renault Minivan (2); Volkswagen Saveiro (9); Fiat Toro (2); Renault Duster Oroch (7); Hyundai HB20 (15); Toyota Corolla (3); e Iveco Dayli (5), incluindo ainda os novos carros para a Guarda Civil Municipal (GCM), para onde foram direcionados veículos SUV, sendo nove viaturas Renault Duster e três viaturas Chevrolet Trailblazer.

Além do reforço na segurança pública, os novos veículos proporcionarão melhor estrutura para atendimento aos serviços relacionados à manutenção das escolas e unidades de saúde, iluminação, zeladoria, fiscalização das atividades de limpeza urbana, poda, supressão de árvores, engenharia, topografia e demais serviços administrativos realizados pela prefeitura.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos destacou a importância da chegada dos novos carros. “Conseguiremos garantir uma cobertura mais efetiva das demandas do município, chegando aos locais desejados de maneira mais rápida. Com mais estrutura, efetuaremos os deslocamentos necessários nos quatro cantos do município, qualificando ainda mais os serviços prestados à população”, ressaltou Oliveira.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi frisou que o crescimento da cidade exige uma estrutura compatível com as necessidades de cada bairro. “Estamos aumentando substancialmente nossa capacidade de atuação nas ruas da cidade. São modelos diversos, que se adequam à natureza de cada serviço e às necessidades de cada secretaria municipal. Aumentaremos nossa eficiência e eficácia no atendimento ao público, garantindo esses novos recursos para a realização das atividades por nossos servidores”, afirmou Ashiuchi.

Novos uniformes

Para oferecer um complemento das melhorias das condições de trabalho para os servidores, foram adquiridos 1.484 itens de vestuário, sendo 452 camisas polo, 372 calças de brim, 260 jaquetas, 194 botinas, 43 uniformes NR10, 35 coletes azul marinho (modelo Samu), 14 aventais de oficina, 36 calças sociais, 36 camisas sociais, 18 blazers feminino, 18 echarpes e seis aventais de copa feminino.