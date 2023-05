Suzano passa a contar com Central de Interpretação de Libras

A Prefeitura de Suzano, por meio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e da Secretaria Municipal de Comunicação Pública, apresentou a primeira Central de Interpretação de Libras (CIL) do município. O projeto, pioneiro no Alto Tietê, busca promover o acesso de deficientes auditivos e de pessoas surdas aos serviços públicos municipais com acessibilidade de comunicação em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A central funcionará de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, e poderá ser acionada por meio de agendamento prévio no formulário on-line disponível no link bit.ly/cilsuzano. O serviço também poderá ser solicitado de maneira emergencial, pelos próprios atendentes dos equipamentos públicos municipais, assegurando o auxílio de intérprete de Libras e assim garantir o pleno atendimento na rede de Atenção à Saúde, na Assistência Social e em todos os demais serviços públicos administrados pela Prefeitura de Suzano, tais como os acolhimentos junto ao Centro de Unificado de Serviços (Centrus), ao Fundo Social de Solidariedade e ao Procon, por exemplo.

A dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, explicou que o atendimento da CIL será majoritariamente feito por meio de videochamadas previamente agendadas com até cinco dias úteis de antecedência. “Nosso objetivo é garantir o direito inalienável de comunicação plena durante os atendimentos nos serviços públicos municipais, sendo um projeto experimental que vem ao encontro das necessidades que observamos no dia a dia da administração pública", disse ao destacar a parceria com a Secretaria de Comunicação Pública.

De acordo com o chefe da pasta, Paulo Pavione, a iniciativa já vinha sendo estudada há pelo menos seis meses em colaboração com integrantes da comunidade surda no município. "Intensificamos esse diálogo a partir de novembro de 2022, contando com a participação ativa de defensores da causa, em especial da servidora Cláudia Oliveira, que há mais de 20 anos se dedica à comunidade surda, atuando como intérprete. Fico muito contente em abraçar esse projeto junto ao Saspe e ao prefeito Rodrigo Ashiuchi para que possamos dar início a esse capítulo voltado à comunicação e à inclusão", disse agradecendo também ao vereador Jaime Siunte, autor da lei Lei Municipal 5.415/2023, que autoriza a criação da CIL.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi também destacou a importância do projeto. “Existe um público que precisa desta forma de acessibilidade para exercer seus plenos direitos, sem constrangimentos. A ideia é muito bem-vinda e contribui para que possamos avançar na inclusão social, sendo a vanguarda para novos estudos e mapeamento das necessidades das pessoas com deficiência".