Suzano pede ao Estado 2ª unidade do Bom Prato e mais um Centro Dia do Idoso

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), pediu formalmente ao secretário estadual de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento, uma nova unidade do Centro Dia do Idoso (CDI) e um 2º Bom Prato.

Suzano já conta com um CDI na região norte, atendendo 50 idosos semidependentes.

“Pedimos mais uma unidade, agora para atender a região de Palmeiras e o Centro”, disse o prefeito pelas redes sociais.

Sobre o Bom Prato, o prefeito solicitou a ampliação do atual prédio de Suzano ou, se possível, a construção de uma nova unidade.

“A Prefeitura disponibilizaria um local e, assim, conseguiríamos ampliar o atendimento por todo o município”, explicou.

O prefeito acompanhou o secretário na inauguração do projeto “República Jovem”, uma iniciativa do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) em parceria com o governo do Estado.

Segurança Alimentar

O prefeito afirmou que para avançar com o projeto de distribuição de alimentos para segurança alimentar, sugeriu um projeto de compra dos itens dos produtores locais, apoiando também a economia municipal. Ele ainda pediu a possibilidade da aquisição de refeições prontas para beneficiar aqueles que mais precisam.

“Solicitei um estudo para que o Estado, com apoio da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), possa identificar pessoas em situação de rua e encaminha-las a serviços assistenciais, visando amparar e devolvê-las ao ambiente familiar”.

As demandas foram acolhidas e seguem para estudo. “Vamos continuar acompanhando os serviços sociais e trabalhando por mais políticas públicas para Suzano e região”, disse.