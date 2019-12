Suzano pede ao Estado creche e escola no Revista e na Vila Urupês

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, solicitou nesta sexta-feira (27) ao secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, a construção de uma nova creche no Jardim Revista, de uma escola na Vila Urupês e também celeridade para finalizar a implantação de uma escola no Residencial Nova América, que entrou em sua reta final, faltando apenas 10% para conclusão.

A reunião, que foi realizada na sede do órgão estadual, em São Paulo, contou com a participação do secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, e do assessor da Secretaria de Estado de Educação, Patrick Tranjan.

Na oportunidade, foi solicitado celeridade para finalização da creche do Residencial Nova América, que vem sendo construída em parceria com o governo estadual, com um investimento de R$ 1,8 milhão. A unidade está com 90% das obras concluídas e terá nove salas de aula para 150 crianças em período integral, ou o dobro de vagas no atendimento parcial, de acordo com a demanda local.

Quanto ao pedido de uma nova creche no Jardim Revista, o chefe do Executivo suzanense explicou que a ideia é atender a demanda da região norte da cidade, com uma unidade que atenda 300 crianças de 0 a 3 anos, ou seja, do G1 ao G3. Já para a Vila Urupês, o pedido foi para criação de uma escola estadual que atenda os alunos do ensino fundamental II e do ensino médio.

“Para o Jardim Revista, temos um terreno à disposição para receber essa creche, que seria gerida pela prefeitura. Na Vila Urupês, pedimos uma escola estadual. Inclusive, o terreno já foi cedido ao Estado para construção de uma nova unidade”, informou Ashiuchi.

O titular da Educação estadual, por sua vez, explicou que vai repassar os pedidos aos departamentos para avaliação e atendimento. “Nosso setor de análise de demandas vai checar a possiblidade de construirmos a creche no Jardim Revista. Na Vila Urupês, como o terreno foi doado ao Estado, seguiremos para análise. E a escola do Novo América, como está prestes a ser concluída, deveremos entregar no começo de 2020”, disse.

Jovens Embaixadores

Ainda no encontro em São Paulo, o prefeito de Suzano apresentou ao secretário estadual o estudante Gustavo Diogo da Silva, de 17 anos, da Escola Estadual Sebastião Pereira Vidal, na Vila Urupês, que foi selecionado para o Programa Jovens Embaixadores 2020, ganhando um intercâmbio para os Estados Unidos.

No próximo mês, o aluno vai a Brasília para orientação pré-partida e entrevista. Depois disso, segue para Washington, capital dos EUA, começando com visitas guiadas a pontos históricos e culturais, reuniões nos Departamentos de Estado e de Educação, participação em seminários e oficinas sobre protagonismo juvenil, justiça social e voluntariado.

“Quando recebi o aluno Gustavo na prefeitura, ele havia dito que um de seus sonhos era conhecer o secretário Rossieli (Soares). Desta forma, entrei em contato com o secretário para agendarmos uma data e, de prontidão, ele nos atendeu. Agradeço ao titular da Educação estadual pelo esforço e por toda a atenção que vem dado a Suzano e parabenizo o estudante pela conquista, assim como seus professores, à escola e seus familiares”, explicou Ashiuchi.

Em sua fala, o secretário estadual destacou o orgulho pelo aluno em ter conquistado o intercâmbio e adiantou que está com um projeto pelo governo do Estado para criação do programa “Inglês para Todos”. A iniciativa consistirá na formação de professores, assim como na criação de escolas bilíngues.

“Para o próximo ano, queremos começar com uma ação piloto em escolas da capital. Nossa meta é que até 2021 tenhamos pelo menos 300 escolas bilíngues pelo Estado, além de projetarmos o incentivo ao intercâmbio para até 3 mil alunos em um único ano. São ações que vão beneficiar muitos alunos e tenho orgulho de ver um estudante com essa conquista. Parabéns ao prefeito Rodrigo Ashiuchi também pelo incentivo e trabalho”, concluiu Soares.

Ainda participaram do encontro a professora-coordenadora do Núcleo Pedagógico de Língua Estrangeira Moderna (PCNP LEM) da diretoria Regional de Ensino – Suzano, Marcia Buto; o assessor da Secretaria Municipal de Governo, Artur Takayama; a professora de Inglês da Comissão do Programa Jovens Embaixadores, Patrícia Moura dos Santos; e a diretora da Escola Estadual Sebastião Pereira Vidal, Maria Bernadete Barros de Lima.