Suzano pleiteia projetos de mobilidade urbana junto à superintendência regional do Dnit

O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu a equipe da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit-SP) em seu gabinete na manhã desta quinta-feira (22/06) para discutir os projetos na área de mobilidade e logística para Suzano e Alto Tietê.

Acompanhado do secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, o chefe do Poder Executivo suzanense esteve reunido com o superintendente regional do órgão, Peterson Ruan Ramos; com o coordenador de Engenharia Aquaviária do setor, André Hernandes; e com o secretário de Mobilidade Urbana de Mogi das Cruzes, Caio Luz, para discutir possíveis melhorias na infraestrutura, incluindo rodovias e ferrovias.

Um dos tópicos abordados foi a possibilidade de implantar novos modais de transporte na cidade, incrementando os métodos de locomoção e logística de munícipes e empresas, conferindo avanços cruciais no quesito de mobilidade urbana e desenvolvimento econômico não apenas de Suzano, mas de toda a região.

O superintendente agradeceu a recepção, destacando a importância de desenvolver projetos futuros para o Alto Tietê. “Suzano integra a Região Metropolitana de São Paulo, ou seja, uma área de grande concentração populacional e empresarial, então estamos sempre dialogando com as lideranças locais. Agradeço o prefeito Ashiuchi pela oportunidade de apresentar algumas ideias, esperamos avançar nas tratativas em breve”, pontuou Ramos.

Por sua vez, o prefeito afirmou que desenvolver iniciativas e projetos neste sentido significa pensar na comodidade de milhares de trabalhadores que atuam nas cidades vizinhas. “Estamos dando passos importantes para elevar nossa infraestrutura e, por isso, é importante trabalharmos em conjunto, sempre dialogando para desenvolver nosso município e o Alto Tietê”, comentou.

Agradeço o superintendente Peterson e o engenheiro André pela oportunidade de tratar deste projeto, ressaltando também a contribuição do secretário Caio e do secretário Elvis, que oportunizou esta agenda. Seguimos trabalhando em prol de quem mais importa, que é a nossa população”, pontuou.