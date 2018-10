Suzano, Poá e Ferraz ganham mais 70 policiais no dia da votação

O tenente-coronel Wagner Tadeu Matiota, comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar, estimou, em entrevista ao DS, um efetivo de 570 policiais militares entre as cidades de Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos entre hoje e amanhã, período de eleições. “São 70 PMs a mais nas três cidades”, disse o comandante, calculando que o efetivo em dias normais é de 500 integrantes.

Segundo ele, cada colégio eleitoral terá, ao menos, dois policiais militares. “Teremos também o apoio das guardas municipais das cidades”, disse Matiota. Ele afirmou que a expectativa são de dois dias tranquilos. “A Polícia Militar está preparada para trabalhar nas eleições”, acrescentou.

Eleições

Neste domingo, os brasileiros vão às urnas escolher o próximo presidente da República, governadores de estados e do Distrito Federal e os integrantes do Poder Legislativo federal, estadual e distrital. As Eleições 2018 movimentarão 147.306.275 de eleitores e quase 27 mil candidatos disputando cargos eletivos em todo o País.

No Alto Tietê são mais de 1 milhão de eleitores. As seções estarão abertas das 8 às 17 horas, período em que o eleitor deve comparecer em sua seção eleitoral levando um documento oficial com foto e o título de eleitor. Nele constam informações sobre a zona eleitoral e a seção onde o cidadão está inscrito para votar.

Para quem perdeu o documento, a informação pode ser obtida no Portal do TSE, no menu “Eleitor e eleições” “Serviços ao eleitor”. Na lista, clique em “Título de Eleitor” e, em seguida, faça a consulta pelo “nome do eleitor” ou “número do título eleitoral”.