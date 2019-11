Suzano possui 4.026 domicílios em áreas sem abastecimento de água

Suzano possui 4.026 domicílios em 16 áreas que não contam com abastecimento regular de água. Os dados estão no Plano Municipal de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (PMAE) da cidade, apresentado no último dia 14 na Câmara Municipal. São consideradas irregulares aquelas áreas que estão no limite atendível da cidade e que não possuem fornecimento de água. Assim, o abastecimento é feito por meio de furtos na rede existente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Os dados apurados em 2019 mostram que, das 16 áreas irregulares, a do Portão do Honda II possui mais da metade do número de domicílios nessa situação. Ao todo, são 2.423 casas situadas nessa região.

A área do Jardim Brasil II vem em seguida na lista, com 218 domicílios. A região do Recreio Rio Bonito - Ramal Tanaka aparece na terceira colocação, com 186 residências na área que não possui abastecimento regular. A lista conta ainda com alguns bairros situados próximos ao Centro, como o Jardim Maite, que tem 181 casas na área irregular; o Parque Maria Helena, com 129; e até mesmo o Miguel Badra Baixo, bairro da zona Norte que conta com 110 domicílios nessa situação. O mesmo documento aponta que 96,3% dos domicílios que estão na área da Sabesp contam com abastecimento de água, enquanto 89,2% possuem coleta de esgoto.

Plano

Um dos objetivos do plano é estender a área de atendimento da Sabesp na cidade. A implantação depende da aprovação da Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo (Luops), que vai ser votada na Câmara Municipal de Suzano, conforme a presidente da Câmara, Gerice Lione, explicou na edição de 15 de novembro do DS.

Consultada, a assessoria do Legislativo Municipal informou que o projeto recebeu três emendas substitutivas na sessão da semana passada. O projeto seria votado na quarta-feira, 13, mas, por conta das emendas, a lei voltou para a Comissão Permanente de Justiça e Redação para análise das emendas.

Ainda de acordo com a Câmara, não há uma data prevista para o retorno da pauta para votação.

Em entrevista após a apresentação, a diretora da Secretaria de Meio Ambiente e coordenadora do plano, Solange Wuo Franco, disse que o cronograma do plano depende de estudos e da regularização fundiária do município. "Quando conseguirmos avançar nos programas de regularização junto com a Sabesp, conseguiremos implantar saneamento nessas regiões", disse Solange, na ocasião.

A Prefeitura de Suzano, em nota, informou que a Luops não interfere na questão da regularização fundiária pela lei que cria o programa de Regularização Fundiária Urbana (Reurb), e que a primeira trata de novas construções e a segunda de lotes já existentes.