Suzano precisa de cerca de 2,8 mil mesários para as eleições deste ano

O Cartório Eleitoral de Suzano está em busca de voluntários para atuar como mesários nas eleições deste ano. Ao todo, cerca de 2,8 mil pessoas são necessárias para trabalhar nas seções eleitorais do município. O cadastro pode ser feito por meio do site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TER-SP) e por e-mail, utilizado pelo cartório para formar lista de substituição.

De acordo com a chefe do cartório da 181ª Zona Eleitoral de Suzano, Carla Patrícia de Araújo Carvalho, sua zona eleitoral conta com 53 seções de votação. Em cada uma delas são necessárias quatro pessoas para conduzir os trabalhos no dia da eleição.

“Geralmente são dois mesários, um secretário e um presidente. Então são quatro pessoas por seção”, explica.

Somando as duas zonas eleitorais do município, o número de voluntários necessários para atender todas as seções chega a aproximadamente 2,8 mil pessoas.

O cadastro oficial de voluntários pode ser feito por meio de uma ficha de inscrição disponível no site oficial do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Além disso, o cartório também recebe manifestações de interesse por e-mail.

Os interessados podem enviar seus dados para ze181@tre-sp.jus.br, passando a integrar uma lista de substituição organizada pela chefia do cartório.

Segundo Carla Patrícia, essa lista é utilizada principalmente quando algum mesário convocado anteriormente não poderá atuar na eleição. “Essas pessoas entram na minha lista pessoal de substituição. Eu utilizo para substituir alguém que já trabalhou, mas que não vai trabalhar mais neste ano ou que desistiu”, afirma. Para se voluntariar, o principal critério é ter mais de 18 anos. Não é necessário ter experiência anterior, embora quem já tenha atuado, possa ter vantagens no processo de convocação. Pessoas com conhecimento em Língua Brasileira de Sinais (Libras) também podem ter prioridade em algumas convocações. Os voluntários convocados passam por treinamento antes da eleição e recebem benefícios garantidos pela Justiça Eleitoral. Para cada dia de convocação, o mesário tem direito a dois dias de folga no trabalho, incluindo o período de treinamento. Além disso, a atuação como mesário pode ser considerada critério de desempate em concursos públicos. Suzano possui aproximadamente 230 mil eleitores somando as duas zonas eleitorais do município.