Suzano prepara 10ª Conferência de Saúde para debater desafios e fortalecer o SUS

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com o Conselho Municipal de Saúde (CMS), realizará, em 5 de abril, a 10ª Conferência Municipal de Saúde, evento que será um marco importante nas discussões sobre a saúde pública no município. Com o tema “Inovação, Sustentabilidade, Integralidade do Acesso no SUS de Suzano e a Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora”, o encontro buscará mapear os principais desafios da cidade na área e propor soluções que fortaleçam o Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurem o direito à saúde para todos.

A conferência terá como objetivo identificar os desafios locais em relação ao acesso, à integralidade e à inovação nos serviços de saúde, alinhando as propostas com as diretrizes do SUS. Além disso, será um espaço de mobilização e diálogo com a sociedade, permitindo a elaboração de propostas que subsidiarão a construção do próximo Plano Municipal de Saúde, que abrangerá o período de 2025 a 2029. “Precisamos consolidar estratégias para garantir que todos os cidadãos de Suzano tenham acesso igualitário e integral aos serviços”, afirmou o secretário de Saúde, Diego Ferreira.

As discussões serão distribuídas em três eixos temáticos principais: Inovação e Tecnologia das Ações e Serviços de Saúde; Sustentabilidade da Ampliação e Integralidade do Acesso; e Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano. Durante a conferência, as propostas nos dois primeiros eixos serão debatidas e votadas para compor o Plano Municipal de Saúde. Já no terceiro eixo, que trata da saúde do trabalhador, serão elaboradas diretrizes para a 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora (Cestt), cumprindo a etapa municipal, além de incorporar propostas e ou diretrizes no Plano Municipal de Saúde.

De acordo com Ferreira, a conferência é uma “oportunidade para aproximar ainda mais a população da gestão pública de saúde, promovendo o controle social e a participação ativa nas decisões que impactam diretamente a qualidade de vida dos cidadãos”. O secretário enfatiza que o evento se alinha com os princípios da Lei 8142/90, que garante a participação popular na formulação das políticas de saúde.

Outro ponto central da conferência será a discussão sobre a saúde do trabalhador, a reconhecendo como um direito humano. Serão abordados temas como as novas relações de trabalho e os impactos na saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, além de fortalecer a participação popular no controle social da saúde. “Essa questão é fundamental para a manutenção de uma sociedade saudável. Precisamos garantir que as políticas públicas atendam as necessidades específicas dessa parcela da população, que tem um papel crucial no desenvolvimento da nossa cidade”, destacou Ferreira.

Para garantir que toda a cidade possa participar ativamente desse processo, serão realizadas pré-conferências nas três regiões. Elas acontecerão nos dias 21, 26 e 28 de março, em locais estratégicos para facilitar o acesso da população. Essas reuniões servirão para identificar as principais necessidades de saúde da população em cada região, permitindo que as propostas da conferência reflitam as demandas locais.

O chefe da pasta destacou, ainda, a importância de fortalecer a participação popular e o controle social no SUS. “A saúde não pode ser tratada apenas como um serviço público, ela é um direito de todos. Por isso, a participação da população é essencial para a construção de políticas públicas mais justas e eficazes”, concluiu o secretário.