Suzano prepara atividades para crianças e mantém serviços essenciais no feriado

O feriado nacional desta sexta-feira (12), Dia de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, será marcado por várias atividades gratuitas voltadas ao público infantil em razão da comemoração do Dia das Crianças na mesma data. Além disso, durante o fim de semana prolongado, os serviços essenciais prestados pela Prefeitura de Suzano estão mantidos.

O principal espaço público que receberá ações para as crianças é o Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). A Secretaria de Cultura de Suzano preparou uma programação especial para 12 de outubro que vai das 10 às 16 horas. Durante este período, os visitantes poderão participar de contação de histórias, brincadeiras, brinquedos infláveis, teatro infantil, pintura facial, música e muito mais.

A pasta também oferecerá apresentações teatrais gratuitas com a peça “Invisível aos Olhos”, que é uma releitura da obra “O Pequeno Príncipe”, da Cia. Atores Insanos, no sábado e no domingo (13 e 14). Neste caso, as encenações poderão ser conferidas em outros prédios culturais da cidade. No sábado, a atividade ocorrerá no Casarão das Artes (rua 27 de Outubro, 271 – Centro), às 10 horas. Já no domingo, a peça será apresentada no Centro de Artes e Esportes Unificado, o CEU (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul), no mesmo horário.

Trânsito

Ainda nesta quinta-feira (12), os motoristas devem ficar atentos ao trânsito nas imediações da Praça João Pessoa no período da tarde. A Paróquia São Sebastião programou uma procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida a partir das 16 horas, o que acarretará em suspensão temporária do fluxo de veículos nas vias do entorno da Igreja Matriz.

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana também prevê interdições no trânsito em várias regiões, de quinta-feira a domingo. Ao todo, são 29 pontos da cidade onde haverá eventos alusivos ao Dia das Crianças. A lista completa dos locais, datas e horários pode ser conferida no site da Prefeitura de Suzano, por meio do link http://www.suzano.sp.gov.br/web/transportes-e-mobilidade-urbana/interdicoes/semana-das-criancas.

Expediente

Quanto ao expediente nas repartições públicas municipais, a Prefeitura de Suzano (Paço Municipal Firmino José da Costa) volta a funcionar totalmente a partir das 8 horas de segunda-feira (15/10), assim como as 22 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs), o Procon e o Centro Unificado de Serviços (Centrus).

As três bibliotecas municipais, localizadas no centro, no Jardim Colorado e na Cidade Boa Vista, bem como os Centros Culturais, também retomam o atendimento na segunda-feira, no primeiro horário. Outros serviços, como coleta de lixo, varrição de rua, velório e cemitérios, estarão à disposição da população.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atende pelo número 192, vai funcionar normalmente. Equipes médicas estarão de plantão 24 horas por dia. Os Prontos-Socorros Municipais (PS) Adulto e Infantil, anexos à Santa Casa de Misericórdia, atenderão em esquema de plantão, assim como o Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras.

A Guarda Civil Municipal (GCM) também estará à disposição da população no feriado prolongado. A corporação atende pelo telefone 4745-2150, mesmo número pelo qual o munícipe pode acionar a Defesa Civil.

Dia do Professor

Na próxima segunda-feira (15) será celebrado o Dia do Professor. Embora não seja feriado, a Secretaria de Educação de Suzano suspendeu as aulas em todas as unidades da rede municipal de ensino em comemoração à data dedicada a esses profissionais. As atividades serão retomadas normalmente na terça-feira (16).