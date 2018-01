Suzano prepara projeto de revitalização turística da Igreja do Baruel

As Secretarias de Planejamento Urbano e Habitação e de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano estão elaborando em conjunto o projeto de criação do Centro de Turismo do Baruel, no distrito de Palmeiras. O investimento teria como objetivo fomentar o turismo rural, ecológico e de aventura e a prestação de serviços.

O projeto conjunto consiste na requalificação do entorno da igreja, um dos principais pontos históricos de Suzano, representando o antigo centro da cidade (antes da expansão ferroviária no início do século XX), às margens da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), altura do quilômetro 60. O local também terá a instalação de novos equipamentos urbanos.

Uma das inspirações do projeto é o distrito de Luís Carlos, em Guararema, onde a antiga estação de trem foi reformada e recebeu uma locomotiva a vapor, a vila local passou por revitalização e tornou-se uma atração turística. No entanto, as pastas envolvidas na iniciativa em Suzano estão trabalhando com as características próprias para evidenciar a identidade local, os costumes e as tradições.

Para fomentar o turismo na região da Igreja do Baruel, edificada no século XVII e reconstruída em 1916, a administração municipal leva em conta o grande fluxo de pessoas que passam pelo local, principalmente pela rodovia Índio Tibiriçá. O projeto hoje se encontra em etapa de análise no Ministério das Cidades, por meio do programa “Avança Cidades”, do governo federal.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, André Loducca, a intenção é convidar a população a conhecer o local. “As áreas vizinhas do Baruel também receberão estímulo turístico, como, por exemplo, o turismo ecológico, rural e de aventura. Este é um local de grande importância para a história de Suzano, por ser o nosso centro histórico”, explicou.

Outro aspecto do projeto leva em consideração as famílias que habitam o entorno do local, onde um grupo de moradores mora em uma área de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Segundo Elvis José Vieira, secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, as pessoas que vivem em áreas de risco já estão cadastradas e serão remanejadas para conjuntos habitacionais do programa federal “Minha Casa, Minha Vida” no primeiro semestre deste ano.