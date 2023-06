Suzano prestigia apresentação do projeto 'Desenvolve Mulher'

Representantes da Prefeitura de Suzano estiveram no Centro Universitário Braz Cubas, em Mogi das Cruzes, para acompanhar o lançamento do projeto “Desenvolve Mulher” na manhã desta terça-feira (30/05). A iniciativa, voltada para a potencialização do empreendedorismo feminino no Estado de São Paulo, contou com a presença da secretária estadual de Políticas para a Mulher, Sonaira Fernandes, além de autoridades e representantes do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

Na ocasião, a Prefeitura de Suzano foi representada pela diretora do Fundo Social de Solidariedade, Beatriz Leite, que esteve acompanhada da integrante do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), Edineusa Mendonça, e da diretora da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Regiane Borges.

O projeto em questão tem apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e garantirá um crédito pré-aprovado de R$ 200 mil às empreendedoras para que desenvolvam seus negócios por meio da instituição financeira Desenvolve SP, tendo direito a juros reduzidos entre 4% a 6%, carência de 36 meses no pagamento e até dez anos para quitar o financiamento que poderá ser utilizado para reformas, aquisição de equipamentos, entre outros objetivos.

As inscrições serão feitas de forma on-line no site desenvolvesp.com.br, dando acesso aos termos e condições do projeto, além do ambiente no qual as interessadas podem realizar seu cadastro. Para isso, basta inserir os dados da empresa para confirmar o registro que garantirá a possibilidade de solicitar o financiamento.

A secretária destacou o pioneirismo da iniciativa, relatando que o projeto deve ajudar o público feminino que busca crescer em termos pessoais e profissionais. “As mulheres buscam a autonomia financeira e, por isso, a solicitação deste crédito torna-se uma grande oportunidade para evoluir no mundo dos negócios e no seu próprio dia a dia, combatendo a dependência, o abuso e o preconceito. A isso, agradeço o governador Tarcísio de Freitas, um grande incentivador deste projeto”, comentou.