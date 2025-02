Suzano prestigia os 65 anos do Imperador do Japão em São Paulo

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, participou na manhã desta quinta-feira (20/02) da recepção em homenagem aos 65 anos do Imperador do Japão, Naruhito. A solenidade foi organizada pelo Consulado Geral do Japão em São Paulo e contou com a presença do cônsul-geral Shimizu Toru e da consulesa Junko Shimizu, que recepcionaram os convidados.

Entre as autoridades presentes estiveram o secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, o ex-prefeito suzanense e secretário do Verde e do Meio Ambiente da capital paulista, Rodrigo Ashiuchi, o presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama, e o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang. O encontro reforçou os laços entre Brasil e Japão, destacando a influência da cultura nipônica na sociedade brasileira e seu impacto positivo em diversas áreas, como economia, tecnologia e educação.

A solenidade também ressaltou a importância da diplomacia entre os dois países, fortalecendo iniciativas de cooperação internacional e desenvolvimento sustentável. Além disso, foi um momento de reconhecimento da contribuição da comunidade japonesa para o progresso de diversas regiões, especialmente Suzano, onde os valores de trabalho, disciplina e inovação seguem impulsionando a cidade.

Para o prefeito Pedro Ishi, participar do evento foi motivo de orgulho. “Representar Suzano em um momento tão significativo reforça a nossa identidade e os laços que nos unem ao Japão. A cultura nipônica está enraizada na história da nossa cidade e continua sendo um pilar fundamental para o seu crescimento. É uma honra prestigiar essa data e reafirmar nossa parceria com o povo japonês”, afirmou.