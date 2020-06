Suzano prevê entrega de mais de 1,1 mil moradias populares

Suzano ainda aguarda a entrega de 1.120 moradias populares na cidade. Esses números são referentes a três conjuntos habitacionais do programa do Governo Federal, o Minha Casa, Minha Vida, que ainda faltam ser entregues no município, segundo informações da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação.

Um dos empreendimentos é o conjunto habitacional Jardim Nova América I. Sobre esse condomínio, a Prefeitura informou que aguarda autorização da Caixa Econômica Federal para assinatura dos contratos. Só nesta localidade são 200 unidades, e a estimativa de entrega é para as próximas semanas.

No Residencial Suzano II localizado no Jardim Europa, a situação é parecida. A Prefeitura disse que ainda aguarda autorização do Banco do Brasil para assinatura dos contratos para realizar a entrega das moradias ainda no segundo semestre deste ano.

A administração ainda informou que 90% das obras já estão concluídas. Ao todo, 600 unidades serão entregues a famílias cadastradas no programa do governo federal.

O Residencial Santa Cecília ainda é o único empreendimento sem data e sem previsões para entrega. Isso porque o município não tem informações da Caixa Econômica Federal, portanto não há programação. Neste conjunto são 320 moradias.

Critérios municipais

O programa do governo federal Minha Casa, Minha Vida é destinado às famílias que necessitam de moradia e possuem renda familiar mensal de até R$ 1.600 ou que não possuem renda. O programa também prevê cotas para idosos, pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida.

São priorizadas pelos critérios municipais, famílias inseridas no Programa de Aluguel Social de Suzano e famílias atingidas por obras públicas. Além disso, 5% das habitações são destinadas para funcionários públicos do município, 25% para famílias que participam de movimentos sociais de luta pela moradia legalmente constituídos e 3% para famílias unipessoais, ou seja, pessoas que vivem sozinhas.

Todos os critérios municipais citados acima foram estabelecidos pelo Conselho Municipal de Habitação.