Suzano prevê parcerias com Estado para pessoas com deficiência

O prefeito Pedro Ishi e a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Déborah Raffoul, receberam, na manhã desta sexta-feira (07/03), o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, e sua equipe para uma reunião que teve como objetivo estreitar laços para futuras parcerias voltadas à execução de projetos e programas para este público na cidade. Na oportunidade foram apresentadas todas as ações disponíveis às quais o município poderá aderir e desenvolver em conjunto com a pasta estadual.

Entre as iniciativas destacadas está o Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI), que visa fomentar vagas de trabalho para pessoas com deficiência, por meio do diálogo e da interlocução com as empresas – a fim de romper paradigmas e preconceitos – e da emissão facilitada de laudos que atestem suas condições a partir de peritos locais, em convênio com a prefeitura.

Outra ação considerada fundamental e que a pasta estadual quer incentivar em Suzano é o programa “Todas in-Rede”, que prevê o empoderamento das mulheres com deficiência, buscando sua autonomia em diversos pilares, como o acesso à informação, trabalho, renda e autonomia financeira, exercício dos direitos afetivos, sexuais e reprodutivos, prevenção à violência e autoestima e liderança.

O encontro, que ocorreu no gabinete do prefeito, no Paço Municipal, também tratou do curso “Paralímpicos”, de qualificação de professores de educação física; da capacitação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) à distância ou semipresencial; da possibilidade de atendimentos em reabilitação prestados pela Rede Lucy Montoro; do programa “Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência”, que consolida a base de dados sobre deficiência no Estado de São Paulo e que está à disposição dos gestores para estabelecimento de políticas públicas; da emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e do compartilhamento de informações entre os governos estadual e municipal; da realização de competições de paradesporto; de investimento em centros de pesquisa; da participação em atividades da Virada Inclusiva em dezembro; do Museu da Inclusão, entre outros.

“Nosso objetivo é fazer com que as cidades possam aproveitar as ações que o governo do Estado oferece em benefício do público com deficiência. Estamos dispostos a firmar protocolos de intenção e parcerias para desenvolver essas atividades em Suzano, fortalecendo áreas como trabalho e emprego, empoderamento da mulher, educação e saúde”, destacou Marcos da Costa.

O secretário municipal do Governo, Alex Santos, destacou que o chefe da pasta estadual estará novamente na cidade, no próximo dia 25 (terça-feira), para uma palestra no Cineteatro Wilma Bentivegna que integrará as atividades de lançamento do projeto “Suzano Educa e Respeita (SER) – Pessoa com Deficiência (PCD)”. “Estivemos na sede da secretária, em São Paulo, no mês passado, para colocar o município à disposição e apresentar as nossas iniciativas voltadas a este público. Tivemos uma excelente receptividade para o estabelecimento de importantes parcerias no futuro, inclusive para execução do nosso projeto ‘SER’”, afirmou Alex Santos.

A primeira-dama lembrou das ações inclusivas desenvolvidas pelo Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e pelo Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) e também do acolhimento realizado para mulheres vítimas de violência e pessoas com deficiência, na Residência Inclusiva, que pode ser fortalecido a partir de convênios com o governo do Estado. “Sem dúvida, será importante para incrementar o trabalho da prefeitura. Essa apresentação foi fundamental para todos nós, pois abriu o leque de possibilidades de atuação”, disse Déborah.

Dados do governo estadual mostram que cerca de 22 mil habitantes de Suzano têm algum tipo de deficiência. Atualmente, a prefeitura desenvolve uma série de ações voltadas a este público, como Atendimento Educacional Especializado (AEE), Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência, Central de Interpretação de Libras (CIL), aulas esportivas, rampas de acessibilidade nas calçadas, emissão de Ciptea, entre outras.

“Nossa meta é fazer de Suzano uma cidade cada vez mais inteligente e inclusiva. E nós atuamos de forma transversal, com a participação de várias secretarias. Os projetos e programas apresentados vêm ao encontro do que queremos fazer no município, incentivando a participação e a inclusão das entidades e dos conselhos para sempre criarmos políticas públicas a partir do olhar dessas pessoas. Tudo o que foi tratado no encontro mostra que estamos no caminho certo para dar seguimento a ações e convênios já existentes e agregar novas iniciativas”, comentou o prefeito Pedro Ishi.

Presenças

Também estiveram presentes na reunião os secretários Arnaldo Marin Junior, o Nardinho (Esportes e Lazer), Diego Ferreira (Saúde), Renata Priscila Magalhães (Educação) e Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego); a diretora de Proteção Especial da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Regiane Borges; o diretor do Departamento de Cidadania da Secretaria de Governo, André Luís Averaldo; o coordenador de Esportes Inclusivos da Secretaria de Esportes e Lazer, Célio Mediato; Evelyn de Oliveira, atleta paralímpica de bocha de Suzano e medalhista de ouro na Paralimpíada de 2016; e sua mãe, Margarida Vieira.

Pela equipe da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência participaram o assessor especial Luís Mastromauro; o coordenador de Desenvolvimento de Programas, Cássio Rodrigo; e a coordenadora de Empregabilidade, Silvana Gimenes.