Suzano prevê quase 1 mil testes de Covid-19 para a 1ª quinzena de abril

A Secretaria de Saúde de Suzano está adquirindo quase mil testes rápidos do novo coronavírus. A expectativa é que eles estejam disponíveis para a população ainda na primeira quinzena de abril.

Segundo a Prefeitura de Suzano, o prazo para a chegada dos testes que indicam a presença de Covid-19 vai depender do “andamento do processo”.

A aquisição de testes também virou pauta no Conselho de Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), que está estudando a compra emergencial dos testes rápidos do novo coronavírus.

Durante videoconferência com os prefeitos, foram feitos estudos de viabilidade da aquisição dos kits. O objetivo é adquirir uma quantidade de testes que supra a demanda dos municípios que fazem parte do Condemat e que haja “entrega mais rápida” com “preços mais competitivos”.

Também foi criado um Protocolo Regional de Testagem.

“Estamos levantando a demanda e os trâmites internos de viabilidade da compra em caráter emergencial, com a utilização das verbas federais e estaduais recebidas pelos municípios. Isso possibilitará que todas as cidades da região tenham os testes e, principalmente, um protocolo único sobre a utilização dos mesmos”, disse o novo presidente do Condemat, Adriano Leite.

A medida já foi adotada pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC, que adquiriu um milhão de kits para teste da doença. Eles serão divididos proporcionalmente, conforme o total de habitantes das cidades de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul – as sete cidades que compõem o consórcio de lá.

A quantidade permitirá aplicar testes em quase um terço da população do Grande ABC. O valor estimado de compra é de R$ 4,8 milhões.