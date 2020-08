Suzano prioriza atendimentos virtuais durante a quarentena

Mesmo com a flexibilização da quarentena e com o avanço da cidade para a fase amarela do Plano São Paulo, Suzano tem priorizado o atendimento remoto para evitar a propagação do novo coronavírus. Com a chegada da pandemia, a Prefeitura de Suzano incluiu serviços digitais para reduzir o fluxo de munícipes no Centrus (Centro Unificado de Serviços).

Entre os serviços que são oferecidos de forma remota está o Suzano Mais Emprego, que agora recebe currículos por meio de um e-mail exclusivo (suzano.vagas@gmail.com). Já em relação ao recebimento do seguro-desemprego, o cidadão pode fazer o requerimento através do aplicativo “Carteira de Trabalho Digital”, do Governo Federal.

Para empréstimos no Banco do Povo também há um e-mail para atendimento (bancodopovosuzano@hotmail.com), bem como o site www.bancodopovo.sp.gov.br, com informações e outros canais. Quanto ao Sebrae, o atendimento pode ser realizado pelo endereço eletrônico sebraeaqui.suzano2@gmail.com, e no portal do Empreendedor (www.portaldoempreendedor.gov.br).

Ações relacionadas a construção, demolição, regularização ou ocupação de imóvel, taxas de expediente, vistorias e afins podem ser realizados através do Sistema Acto, pelo site da Prefeitura de Suzano.

Os serviços relacionados a Dívida Ativa, Cartão SUS, Cadastro de Contribuinte Mobiliário (CCM), Junta Administrativa de Recursos de Infração (Jari), Protocolo (manifestação ambiental, certidão de regularidade, declaração de área pública e afins), serviços de cemitério e Cadastro Mobiliário não possuem atendimento online.

Vale ressaltar que com a inauguração do Centrus na avenida Francisco Marengo – 2.301, no Jardim Dona Benta, Suzano conta agora com dois equipamentos para atendimento à população. A outra unidade está localizada na avenida Paulo Portela, 210 – Centro.

Em relação a volta ao trabalho presencial de servidores com mais de 60 anos e que fazem parte do grupo de risco, a Prefeitura informou que esses funcionários permanecerão em home office. De acordo com a administração municipal, ainda não é possível estimar uma data para o retorno. Isso porque o município está acompanhando as orientações técnicas do Plano SP e ainda se encontra em fase de isolamento social.