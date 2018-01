Suzano prioriza vacinação em distritos; filas se formam a partir da madrugada

Suzano está priorizando a vacinação contra a febre amarela em áreas de recomendação como de risco. Os distritos de Boa Vista e Palmeiras são os focos principais. No entanto, toda a cidade será vacinada. A Secretaria de Saúde de Suzano já solicitou mais doses da vacina. Até a manhã desta terça-feira (16) foram vacinadas 80.315 mil pessoas no município. A previsão inicial era receber 133 mil doses. Enquanto isso, a procura pela vacina cresceu. Filas se formam nos postos a partir da madrugada.

O tempo de espera varia, em cada posto, 3 horas em média. A Secretaria de Saúde informou que cada posto de saúde tem o estoque diário suficiente para atender a demanda e que a distribuição de senhas é para evitar tumultos e manter o fluxo adequado de vacinação. "As senhas servem para manter a organização das UBSs, que continuam prestando outros serviços normalmente”, informou.

Na UBS Professor Alberto Nunes Martins (Centro de Saúde - II), no Jardim Paulista, filas com pouco mais de um quilômetro viravam na Rua Bahia, interseção com a Avenida Paulo Portela. De acordo com a população no local, não havia fila preferencial e todas as 500 senhas já haviam sido distribuídas pela manhã. Um dos casais que aguardavam na fila, contaram que estavam no local desde as 8 da manhã.

"Eu moro em Suzanápolis, lá não tem vacina por isso vim pra Suzano, só que a situação aqui também está ruim, a gente chega cedo e leva o dia todo para ser atendido", conta Bruna Sabino, de 20 anos. Ela carregava a filha no colo. Já Neuzi Evangelista Costa, de 47 anos estava com a mãe, Maria Nascimento, de 76 anos aguardando na fila desde as 6 da manhã. "Comecei a ver muita reportagem na televisão e comecei a ficar preocupada, por isso resolvi vir me vacinar hoje, só que já estou aguardando desde cedo na fila e provavelmente só serei atendida depois do almoço", informa.

Já na UBS do Jardim Vitória, onde as filas não se estendiam tanto como no Jardim Paulista, aproximadamente 150 pessoas aguardavam para serem atendidas. De acordo com a população, 300 senhas já haviam sido entregues e os atendimentos seriam divididos entre a parte da manhã e a parte da tarde.

A situação na UBS Casa Branca era amena. A fila estava menor e senhas já haviam sido distribuídas antes às 10 horas da manhã, no total, 300 foram entregues. Gustavo Matheus, de 30 anos, aproveitou a folga do trabalho para se vacinar. "Um funcionário do posto me disse que ontem (segunda-feira) eles atenderam sem senha e perderam o controle, pois não tinha vacina para todo mundo", explica.

A UBS Colorado, no Jardim Urupês, também já havia distribuído todas as senhas pela manhã. De acordo com a população, 250 senhas foram entregues.