Suzano projeta crescimento de receita durante audiência

A Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária de Suzano realizou uma audiência pública sobre o Plano Plurianual (PPA), referente ao quadriênio 2026-2029, para discutir com a população a projeção de receitas para o período a partir das perspectivas de arrecadação. A atividade foi realizada na última sexta-feira (08/08), no Cineteatro Wilma Bentivegna, e também foi marcada pelo registro das demandas e contribuições dos munícipes para a execução das despesas.

Nesta oportunidade, foi compartilhado com os presentes o aumento que vem sendo observado na capacidade de arrecadação da Prefeitura de Suzano desde 2021, ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, e a evolução que deverá ser mantida até 2029. Ao longo deste intervalo, conforme foi demonstrado, estima-se um crescimento de 80%, já que o período começou com mais de R$ 1 bilhão de receita, passa pelo atual cenário de 2025, com mais de R$ 1,5 bilhão, e deverá se encerrar com mais de R$ 1,8 bilhão.

Em relação à participação da população no processo de execução das despesas, foram debatidos os setores que poderão receber atenção especial por parte do Poder Público a partir das contribuições que foram registradas. Neste contexto, serão avaliadas 12 sugestões para Saúde; cinco para Planejamento Urbano e Habitação; quatro para Educação; três para Transporte e Mobilidade Urbana, Desenvolvimento Econômico e Assistência Social; dois para Meio Ambiente e Administração; e uma para Manutenção e Serviços Urbanos, Cultura e Comunicação Pública. Outras duas são relacionadas a mais de uma pasta.

A proposta da administração municipal foi reunir ideias e sugestões de ações que refletissem as necessidades da população, alinhadas ao planejamento de longo prazo. Com a contribuição dos cidadãos, o instrumento definirá as diretrizes do governo municipal, sendo construído com base no plano de governo do prefeito Pedro Ishi. Este processo poderá integrar o projeto de lei que será entregue à Câmara neste mês.

O documento será responsável pela orientação das políticas públicas que vêm pela frente, amparando as intervenções que poderão melhorar a qualidade de vida da população nos quatro cantos da cidade. Por isso, a mobilização de todos pode fazer a diferença para as escolhas a serem feitas para execução dos serviços municipais.

O secretário municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária, Denis Watanabe, destacou que esta foi uma etapa fundamental do trabalho que envolve a administração pública. “O PPA é o principal documento que orienta as políticas públicas ao longo de quatro anos. Por isso, é importante que a população tenha voz ativa na definição dessas prioridades. A audiência se mostra uma oportunidade importante para que todos possam contribuir de forma direta para a construção do futuro de Suzano”, afirmou o titular da pasta.