Suzano projeta crescimento de receita em audiência do Plano Plurianual

A Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária de Suzano apresentou as perspectivas de crescimento das receitas da Prefeitura de Suzano durante audiência organizada nesta segunda-feira (20/10), pela Câmara, onde foi detalhado o Plano Plurianual (PPA) referente ao quadriênio 2026-2029. A explanação também trouxe o registro das demandas e contribuições dos munícipes para a execução das despesas.

As informações foram compartilhadas pelo titular da pasta, Denis Watanabe, que estava acompanhado do diretor de Orçamento, William Nakamura, e da assessora estratégica, Carol Umebayashi. A atividade foi conduzida pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Denis Claudio da Silva, e e teve a participação do presidente da Casa de Leis, Artur Takayama, e dos vereadores Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro; e Jaime Siunte.

Nesta oportunidade, foi confirmado aos parlamentares o aumento que vem sendo observado na capacidade de arrecadação da administração municipal desde 2023, ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, e a evolução que deverá ser mantida nos próximos quatro anos.

Ao longo deste intervalo de seis anos, conforme foi demonstrado, estima-se um crescimento de 66%, já que o período começou com R$ 1,2 bilhão de receita, passa pelo atual cenário de 2025, com R$ 1,4 bilhão, prevê o crescimento para 1,7 bilhão em 2026, e deverá se encerrar, em 2029, com mais de R$ 2 bilhões.

Em relação à participação da população no processo de execução das despesas, foram destacados os setores que poderão receber atenção especial por parte do Poder Público a partir das contribuições que foram registradas. Neste contexto, serão avaliadas 12 sugestões para Saúde; cinco para Planejamento Urbano e Habitação; quatro para Educação; três para Transporte e Mobilidade Urbana, Desenvolvimento Econômico e Assistência Social; duas para Meio Ambiente e Administração; e uma para Manutenção e Serviços Urbanos, Cultura e Comunicação Pública. Outras duas são relacionadas a mais de uma pasta.

A proposta da administração municipal foi discutir ideias e sugestões de ações que refletissem as necessidades da população, alinhadas ao planejamento de longo prazo. Com a contribuição da população, o instrumento define as diretrizes do governo municipal, sendo construído com base no plano de governo do prefeito Pedro Ishi.

O documento será responsável pela orientação das políticas públicas que vêm pela frente, amparando as intervenções que poderão melhorar a qualidade de vida da população nos quatro cantos da cidade. Por isso, a mobilização de todos pode fazer a diferença para as escolhas a serem feitas para execução dos serviços municipais.

O secretário Denis Watanabe destacou que esta foi uma etapa fundamental do trabalho que envolve a administração pública. “O PPA é o principal documento que orienta as políticas públicas ao longo de quatro anos. Por isso, é importante que todos possam conhecer quais são as perspectivas de arrecadação. A audiência se mostra uma oportunidade importante para que todos possam participar da construção do futuro de Suzano”, afirmou.