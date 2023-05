Suzano projeta Orçamento de R$ 1,38 bilhão para 2024

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças apresentou, em audiência pública realizada na Câmara de Vereadores nesta segunda-feira (15/05), a projeção de receitas e despesas da Prefeitura de Suzano para o ano de 2024. Durante o evento, realizado no plenário da Casa Legislativa, o chefe da pasta, Itamar Corrêa Viana, esclareceu alguns pontos do projeto de lei do Poder Executivo referente à elaboração e execução da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), assinalando que o valor estipulado para o ano que vem será de R$ 1.383.813.955,00.

Foi reforçado pelo secretário a conformidade da LDO em relação ao Plano Plurianual (PPA) e sua adequação junto ao plano de governo. De acordo com ele, os vereadores demonstraram apoio aos serviços e obras realizadas pela atual gestão, compreendendo a evolução nas receitas, bem como a execução das despesas. “Tivemos a oportunidade de demonstrar que a Prefeitura de Suzano encontra-se em uma situação saudável, pela forma como estamos trabalhando hoje e pelo planejamento que está sendo definido para o ano que vem, que irá contemplar os recursos necessários para o desenvolvimento do nosso município”, afirmou Viana.

O diretor de Orçamento da prefeitura, William Nakamura, também participou do evento na Câmara, que foi conduzido pelo vereador Edirlei Junio Reis, o Professor Edirlei, e ainda contou com a presença dos parlamentares Antonio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado; Artur Takayama; Gerice Lione; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; Lazario Nazaré Pedro, o Lázaro de Jesus; Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; Nelson dos Santos, o Nelson do Fadul; e Rogério Castilho.

Essa foi a segunda audiência pública relacionada ao projeto da LDO nesse último bimestre, o objetivo das discussões é dar transparência e participação popular no processo de elaboração da propositura. Em 10 de abril, a administração municipal realizou evento dedicado ao tema no Cineteatro Wilma Bentivegna, quando foram apresentadas as metas da administração municipal para o ano que vem. Na ocasião, o Hospital Federal e o prolongamento da avenida Roberto Simonsen foram apontadas como prioridades da gestão.

O novo equipamento da saúde está sendo construído na rua Sete de Setembro, ocupará uma área de 9 mil metros quadrados, deverá realizar mais de 25 mil atendimentos mensais e contará com exames de imagem, ressonância magnética, ultrassonografia e tomografia computadorizada. Já a obra viária garantirá novas possibilidades de mobilidade urbana na região central de Suzano, já que abrirá uma nova via pavimentada desde o bairro Jardim Márcia, passando pelo Jardim Nena, até a estrada Santa Mônica, permitindo ainda conexões com a rua Regina Cabalau Mendonça e a estrada dos Fernandes.

O projeto da LDO deverá ser votado pelo Legislativo até o fim deste semestre e funcionará como um norte para a Lei Orçamentária Anual (LOA), discutida junto à população e a Câmara de Vereadores ao longo do segundo semestre, para definição do orçamento da cidade para o ano seguinte. “O projeto está cumprindo as etapas previstas para discussão entre os parlamentares e participação dos munícipes. Por esse processo, é possível apreciar as contribuições feitas, de forma a definir um planejamento que possa contemplar os anseios da sociedade”, definiu o secretário.