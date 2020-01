Suzano promete manutenção em ruas do Jardim São Marcos

Ruas esburacadas, falta de calçada e mato alto. Essa é a realidade dos moradores do bairro Jardim São Marcos que continuam a espera de manutenção nas ruas do bairro.

Segundo a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, uma equipe esteve ao local para averiguação, onde foi constatada a necessidade de intervenções. As ruas do Jardim São Marcos foram incluídas no plano de urgência para intervenção da Prefeitura de Suzano, e nos próximos dias o local receberá maquinário e equipes para a realização das ações de manutenção.

Segundo moradores, o estado das ruas continua crítico.

A falta de pavimentação contribui para a que a situação se agrave ainda mais.

José Marcos Teodoro, mora na região há 26 anos, e conta que há muitos anos não é feita a manutenção na rua. “Dá ultima vez que eles estiveram aqui e fizeram alguma coisa, ainda foi na gestão do antigo prefeito, Marcelo Cândido, depois disso nunca mais”.

Segundo ele, a condição das ruas só vem piorando. “Aqui se parar de passar carro uma semana que seja, o mato toma conta. As ruas estão se ‘consertando’ sozinhas. Os carros passam e vão ‘macetando’ as ruas, porque já vai fazer uns 3 anos que eles não passam aqui para realizar a manutenção.”

O morador ainda conta sobre os pedidos ao poder público para que algo fosse feito. “Fomos à Prefeitura de Suzano. Ficamos esperando lá e nem quiseram nos atender. Fomos também na subprefeitura de Palmeiras, mas nada foi resolvido.”

Além disso, Teodoro relembra que as equipes de manutenção estiveram no local.

“Da última vez, eles disseram que iam esperar passar a época das chuvas, isso no ano passado. As chuvas pararam e voltaram. Eles vieram, mediram a rua, olharam e nada até agora. A própria equipe deixa os carros lá embaixo porque não dava pra subir a rua, por conta da falta de pavimentação.”

Carlos Ranezi Fernandes, mora há 30 anos no Jardim São Marcos, e lamenta a situação. “Sempre foi assim. A gente está cansado de reclamar. Já falei com vereador, e não resolve.”

Ele também relata a condição da rua nos dias de chuva. “Os carros não conseguem subir a rua. Choveu um pouco, já fica mais complicado ainda.”

Antigamente, os próprios moradores relatam que jogavam cascalho e entulho na via, para amenizar a situação e ser possível andar com os carros e até mesmo a pé, sem o risco de quedas.

Em reportagem publicada pelo DS, a prefeitura de Suzano informou que a informação sobre o estado da rua já foi passada à Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, e que uma equipe mandaria um técnico ao local para avaliar a situação.

Já em relação aos buracos, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, disse que “o caso apontado é decorrente de problemas na galeria de águas pluviais, cuja manutenção não é de responsabilidade da Companhia".