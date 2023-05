Suzano promove 1,7 mil atendimentos na iluminação pública em abril

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos terminou o mês de abril com 1.785 ações de reparo concluídas na iluminação pública do município. O número foi possível graças aos pedidos feitos pelo aplicativo “Ilumina Suzano”, que registrou uma média de 59 ações concluídas por dia. O projeto em questão prevê o conserto de pontos danificados em até 72 horas mediante solicitação oficial.

O balanço aponta que abril foi o mês de maior atividade do serviço em 2023. Até então, o período com volume mais alto de atendimentos era março, quando a pasta constou 1.284 ações. Comparativamente, houve um acréscimo de 39%.

Tais números foram possíveis em razão do serviço remoto para pedidos e demandas promovido pela Prefeitura de Suzano, que pode ser acessado pelo aplicativo nos celulares de sistema Android, via Google Play (bit.ly/IluminaSuzanoApp ), e iOS, na App Store (bit.ly/IluminaSuzApple ), além do telefone 0800-779-3310.

Os registros de atendimento são definidos por visitas a pontos específicos de iluminação, ou seja, uma ação pode compreender reparos em múltiplas partes do sistema de um único poste de luz. Dentro disso, a pasta executou a substituição de 1.485 lâmpadas, a troca de 724 reatores e a renovação de 929 cabos. Também foram instalados 455 novos relés e 356 conectores.

O setor somou mais de cem atendimentos em três bairros da cidade: Jardim Cacique (180), Vila Urupês (123) e Vila Ipelândia (119). Na sequência, os locais de maior número total de ações foram Jardim Colorado (96), Vila Amorim (88) e Cidade Miguel Badra (86).

O chefe da pasta, Samuel Oliveira, destacou o fato de que os trabalhos realizados garantem mais tranquilidade e segurança aos moradores. “Promovemos atendimentos em áreas variadas da cidade, pois sabemos que ter uma boa iluminação é essencial para o bem-estar dos moradores em suas atividades diárias, seja para ir ou voltar do trabalho, por exemplo. Sem contar que o serviço remoto do ‘Ilumina Suzano’ proporciona comodidade e conforto à população”, constatou.