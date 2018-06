Suzano promove ação conjunta para recuperação de bairros

A Prefeitura de Suzano promove atualmente uma ação conjunta de recuperação de bairros, para garantir melhorias na infraestrutura em diversos pontos da cidade. Os trabalhos incluem limpeza de bueiros, capinação, roçagem, varrição, poda de árvores, recuperação de asfalto, pintura de guias e manutenção da iluminação pública. O serviço mais recente é a pavimentação no Jardim das Flores, realizada desde a semana passada.

A iniciativa integra o programa “Suzano Mais Bonita” e envolve diretamente a participação das Secretarias Municipais de Manutenção e Serviços Urbanos, de Governo, de Transporte e Mobilidade Urbana, de Comunicação Pública e de Planejamento e Finanças. Os primeiros locais atendidos foram o Jardim das Flores e a Vila Fátima, no distrito de Palmeiras. Mais bairros serão beneficiados até dezembro deste ano.

“Trata-se de um trabalho muito importante porque estabelecemos um cronograma e levaremos serviços de maneira gradativa que mudarão o aspecto dos bairros atendidos”, destacou o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa. As outras pastas envolvidas são de Educação, de Saúde, de Assistência e Desenvolvimento Social e de Esportes e Lazer, que atuarão de acordo com necessidade, como melhorar a infraestrutura de uma escola, de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), de um Centro de Referência em Assistência Social (Cras) ou de uma quadra esportiva, por exemplo.

O bairro que abriu o cronograma foi o Jardim das Flores, onde já houve limpeza de bueiros, capinação, roçagem, varrição, manutenção da iluminação e poda de árvores. Atualmente, são executados trabalhos de pavimentação com asfalto frio produzido pela usina municipal. Desde a última semana, foram feitos mais de 200 metros na rua Jurandir Alves da Silva, que já havia sido preparada dias antes para o serviço.

“Queremos proporcionar aos bairros um serviço completo que resulte em melhorias duradouras na infraestrutura. As pessoas sempre esperam manutenção constantemente e querem que as regiões onde vivem recebam a devida atenção do Poder Público. Por isso estamos empenhados em garantir a recuperação destes e também de outros locais em breve, e nada melhor do que fazer uma ação conjunta, com várias secretarias”, destacou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.