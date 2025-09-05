Suzano promove atividade de valorização da vida para servidores municipais

O Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS) da Prefeitura de Suzano promoveu nesta sexta-feira (05/09) uma atividade especial voltada à valorização da vida e ao fortalecimento das redes de apoio aos servidores municipais. O encontro, ocorrido no Anfiteatro Orlando Digenova, no centro, reuniu profissionais da saúde mental e representantes do Centro de Valorização da Vida (CVV) em um momento de escuta, reflexão e incentivo ao cuidado integral com quem atua diariamente no serviço público.

O objetivo do evento foi sensibilizar os colaboradores da administração municipal sobre a importância do autocuidado, da atenção à saúde mental e do conhecimento das ferramentas de apoio disponíveis na cidade. A programação contou com palestras e trocas de experiências entre os participantes, criando um espaço de acolhimento e aprendizado.

A psicóloga Fernanda Peixoto, que integra o NAS, abriu as apresentações detalhando os serviços oferecidos pelo núcleo e os projetos que visam dar suporte emocional e psicológico aos servidores. Segundo ela, a proposta é atuar preventivamente, criando vínculos de confiança e ampliando os canais de atendimento. Na sequência, a psicóloga e coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial (Raps) de Suzano, Dulcineia Ramos, trouxe reflexões sobre o conceito contemporâneo de saúde mental e destacou o trabalho desenvolvido pela rede municipal.

O encerramento ficou a cargo da voluntária do CVV, Nilza Lopes de Assis, e da coordenadora da entidade, Tatiana Martins Zampini, que apresentaram o funcionamento do serviço e as diferentes formas de contato disponíveis para quem precisa de apoio emocional. “O CVV é um espaço de escuta ativa e anônima, aberto a qualquer pessoa em sofrimento. A ideia é que o servidor também possa reconhecer essa rede como parte do cuidado em saúde mental”, afirmou Nilza.

Para a secretária de Administração, Cíntia Lira, o evento representou um passo importante na valorização dos servidores públicos. “Nossa gestão entende que cuidar de quem cuida da cidade é essencial. O trabalho desenvolvido pelo NAS e pelas redes parceiras mostra que não estamos sozinhos e que existem caminhos de apoio e acolhimento. Valorizar a vida e investir no bem-estar dos nossos servidores é uma prioridade que reflete diretamente na qualidade dos serviços prestados à população”, ressaltou.

O prefeito Pedro Ishi destacou a relevância da iniciativa para quem atua com o serviço público. “Temos muito orgulho dos servidores que diariamente se dedicam a atender os cidadãos suzanenses. É nosso dever oferecer condições para que eles tenham uma vida saudável, equilibrada e com qualidade. A saúde mental é um tema que precisa ser constantemente debatido, e ações como essa fortalecem nossa rede de apoio e ajudam a salvar vidas”, afirmou o chefe do Poder Executivo.