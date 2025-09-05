Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 05 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 05/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Suzano promove atividade de valorização da vida para servidores municipais

Evento da Secretaria de Administração destacou a importância da saúde mental, do autocuidado e das redes de apoio disponíveis

05 setembro 2025 - 22h00Por da Reportagem Local
Suzano promove atividade de valorização da vida para servidores municipaisSuzano promove atividade de valorização da vida para servidores municipais - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS) da Prefeitura de Suzano promoveu nesta sexta-feira (05/09) uma atividade especial voltada à valorização da vida e ao fortalecimento das redes de apoio aos servidores municipais. O encontro, ocorrido no Anfiteatro Orlando Digenova, no centro, reuniu profissionais da saúde mental e representantes do Centro de Valorização da Vida (CVV) em um momento de escuta, reflexão e incentivo ao cuidado integral com quem atua diariamente no serviço público.

O objetivo do evento foi sensibilizar os colaboradores da administração municipal sobre a importância do autocuidado, da atenção à saúde mental e do conhecimento das ferramentas de apoio disponíveis na cidade. A programação contou com palestras e trocas de experiências entre os participantes, criando um espaço de acolhimento e aprendizado.

A psicóloga Fernanda Peixoto, que integra o NAS, abriu as apresentações detalhando os serviços oferecidos pelo núcleo e os projetos que visam dar suporte emocional e psicológico aos servidores. Segundo ela, a proposta é atuar preventivamente, criando vínculos de confiança e ampliando os canais de atendimento. Na sequência, a psicóloga e coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial (Raps) de Suzano, Dulcineia Ramos, trouxe reflexões sobre o conceito contemporâneo de saúde mental e destacou o trabalho desenvolvido pela rede municipal.

O encerramento ficou a cargo da voluntária do CVV, Nilza Lopes de Assis, e da coordenadora da entidade, Tatiana Martins Zampini, que apresentaram o funcionamento do serviço e as diferentes formas de contato disponíveis para quem precisa de apoio emocional. “O CVV é um espaço de escuta ativa e anônima, aberto a qualquer pessoa em sofrimento. A ideia é que o servidor também possa reconhecer essa rede como parte do cuidado em saúde mental”, afirmou Nilza.

Para a secretária de Administração, Cíntia Lira, o evento representou um passo importante na valorização dos servidores públicos. “Nossa gestão entende que cuidar de quem cuida da cidade é essencial. O trabalho desenvolvido pelo NAS e pelas redes parceiras mostra que não estamos sozinhos e que existem caminhos de apoio e acolhimento. Valorizar a vida e investir no bem-estar dos nossos servidores é uma prioridade que reflete diretamente na qualidade dos serviços prestados à população”, ressaltou.

O prefeito Pedro Ishi destacou a relevância da iniciativa para quem atua com o serviço público. “Temos muito orgulho dos servidores que diariamente se dedicam a atender os cidadãos suzanenses. É nosso dever oferecer condições para que eles tenham uma vida saudável, equilibrada e com qualidade. A saúde mental é um tema que precisa ser constantemente debatido, e ações como essa fortalecem nossa rede de apoio e ajudam a salvar vidas”, afirmou o chefe do Poder Executivo.

Deixe seu Comentário

Leia Também

'Saúde Itinerante' contemplará população da Fazenda Aya com dez serviços neste sábado
Cidades

'Saúde Itinerante' contemplará população da Fazenda Aya com dez serviços neste sábado

Curso de 'Cuidadoras de Pessoas Idosas' abre 70 vagas na segunda-feira
Cidades

Curso de 'Cuidadoras de Pessoas Idosas' abre 70 vagas na segunda-feira

Secretaria de Segurança realiza palestra sobre prevenção à violência
Cidades

Secretaria de Segurança realiza palestra sobre prevenção à violência

Após sucesso da festa de lançamento, KV Makeup vai à Beauty Fair, maior feira de estética da América
Cidades

Após sucesso da festa de lançamento, KV Makeup vai à Beauty Fair, maior feira de estética da América

Atraso de repasses federais diminui ritmo de obras públicas em Suzano
Parceria da Prefeitura com a União

Atraso de repasses federais diminui ritmo de obras públicas em Suzano

Centro Cultural Moriconi recebe a exposição fotográfica 'Onde a Vida Acontece' até dia 26
Cultura

Centro Cultural Moriconi recebe a exposição fotográfica 'Onde a Vida Acontece' até dia 26