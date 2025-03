Suzano promove atividades em alusão ao Mês da Mulher

A Prefeitura de Suzano promoverá uma programação especial para o Mês da Mulher com diversas atividades gratuitas voltadas ao bem-estar, empoderamento e reconhecimento do papel das mulheres na sociedade ao longo do mês de março. Durante todo o período, serão realizadas ações contemplando diferentes públicos e faixas etárias.

Na saúde, as unidades do município realizarão coletas de papanicolau sem necessidade de agendamento durante os dias úteis. Além disso, o “Dia D” especial ocorrerá no próximo sábado, 8 de março, data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, na Clínica da Mulher (rua Kazuo Kajiwara, 91 – Parque Santa Rosa) com oferecimento de exames como papanicolau, mamografia, orientação sobre dengue, auriculoterapia, orientação sobre a violência contra mulher, entre outros serviços que serão ofertados no dia.

Uma segunda edição do “Dia D” está prevista para o dia 22 (sábado) na Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Fátima (rua Nicácio da Silva Bastos, 75 – Parque Buenos Aires) e na Clínica da Família (avenida Jaguari, 37 – Cidade Boa Vista), com atendimentos das 8 às 16 horas.

Outro destaque será o inédito fórum de “Fortalecimento e Defesa das Mulheres”, promovido pelo Fundo Social de Solidariedade. O evento será no dia 21 (sexta-feira), às 8 horas, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 – Centro). O evento contará com palestras temáticas com o objetivo de fortalecer a rede de apoio às suzanenses. Além disso, durante o mês, o Fundo Social também estará com a campanha “Todas Por Elas”, que visa a arrecadar absorventes para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Já o Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti terá uma aula de Defesa Pessoal para mulheres com mais de 55 anos. O encontro será no dia 12 (quarta-feira), das 14 às 16 horas. Por sua vez, no dia 28 (sexta-feira), o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) promoverá o workshop "Storytelling - Contando a Sua História", em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O foco será a orientação sobre narrativas impactantes que conquistam investidores, parceiros e clientes. As inscrições vão começar em 10 de março. Na Segurança Cidadã, serão promovidas atividades da Patrulha Maria da Penha, grupamento da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, incluindo uma panfletagem temática no dia 11 (terça-feira), na Praça João Pessoa, e a realização do projeto “Maria Vai à Escola” que, por meio de visitas às escolas municipais, visa a conscientização das crianças acerca da violência doméstica.

Também estão previstas ações de governo, com a realização da roda de conversa “1 ano do Departamento da Mulher”, no dia 10 (segunda-feira), no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Jardim Paulista). O espaço também vai sediar o evento de aniversário do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres (CMDM) no dia 14 (sexta-feira). Já no dia 18, no mesmo local, será o lançamento do projeto Suzano Educa e Respeita (SER), com o tema “Mulher”, a ser abordado pela ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi. Os três eventos serão às 9 horas.

A programação cultural inclui sessões de cinema especiais com as mostras "Se Joga Garota" e "Lugar de Mulher é no Cinema", além de espetáculos teatrais, exposições e eventos musicais como "Rock no Parque - Edição Mulheres" e "O Palco é Delas", aos finais de semana no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). A primeira-dama de Suzano, Déborah Raffoul, destacou a importância das ações. “As mulheres de nossa cidade merecem todo o respeito e reconhecimento. Esta programação especial é uma forma de valorizar suas trajetórias, promovendo ações que incentivam o autocuidado, a cultura, a segurança e o fortalecimento de seus direitos”, disse.