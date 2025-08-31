Suzano promove ciclo de capacitações para setores regulados pela Vigilância Sanitária

A Vigilância Sanitária de Suzano realizará, ao longo do mês de setembro, um ciclo de capacitações voltado a comerciantes e profissionais de diferentes segmentos, com o objetivo de orientar sobre as boas práticas previstas na legislação sanitária.

A abertura oficial será na próxima segunda-feira (01/09), em evento com as autoridades e convidados, a partir das 9 horas, no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Jardim Paulista).

Ao longo das semanas seguintes haverá encontros temáticos, sempre com entrada gratuita e direcionados a públicos específicos. As atividades vão ocorrer na Associação Cultural Suzanense - Bunkyo, na avenida Armando Salles de Oliveira, 444, no bairro Parque Suzano, e no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), que fica localizado na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro. Os temas abrangem desde alimentação e estética até estrutura física, com foco no licenciamento junto à Vigilância Sanitária.

Para participar, é necessário realizar inscrição por meio do link http://www.sympla.com.br/visasuzano. Entre os destaques estão as palestras “Verduras Seguras”, “Comércio de Carnes Seguras”, “Boas Práticas em Drogarias”, “Leis Antifumo” e “Álcool para Menores é Proibido”. Além disso, haverá capacitações voltadas a profissionais de tatuagem e piercing, estética, comunidades terapêuticas e instituições de longa permanência para idosos. A última palestra será em 17 de setembro, capacitando arquitetos e engenheiros sobre o projeto para Laudo Técnico de Avaliação (LTA).

De acordo com a diretora da Vigilância Sanitária, Carmen Lúcia Lorente, a iniciativa busca ampliar o conhecimento técnico dos profissionais, garantindo mais qualidade nos serviços e proteção à saúde da população. “Essas capacitações são fundamentais para orientar e atualizar comerciantes e prestadores de serviço quanto às normas sanitárias, contribuindo para a prevenção de riscos à saúde pública e para o correto funcionamento das atividades. Nosso foco é sempre a proteção do cidadão”, afirmou.

A dirigente do Saspe, Déborah Raffoul Ishi, destacou a importância da integração de diferentes segmentos na promoção da saúde coletiva. “Nosso compromisso com a população vai além do cuidado assistencial. Também é orientar, capacitar e criar espaços de diálogo entre o Poder Público e os profissionais que atuam diretamente com serviços essenciais. Essa ação da Vigilância Sanitária representa bem essa missão do Saspe e da gestão como um todo”, disse.

Já o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, ressaltou que a ação faz parte do plano estratégico da pasta para fortalecer a vigilância ativa e educativa. “A saúde pública é construída coletivamente. Com esse ciclo de capacitações, buscamos empoderar os profissionais locais com informação qualificada e técnica, reduzindo riscos sanitários e promovendo práticas mais seguras em todos os setores. Isso é política pública de prevenção funcionando na prática”, destacou.