Suzano promove encontro para debater sobre agricultura familiar

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura, localizado no Parque Municipal Max Feffer, recebeu um encontro entre representantes da Prefeitura de Suzano e de movimentos sociais para debater os desafios, as soluções e o futuro da agricultura familiar. Participaram da reunião, realizada nesta quarta-feira (27), membros de secretarias ligadas a questões envolvendo preservação e desenvolvimento econômico e de Organizações Não-Governamentais (ONGs) que atuam no setor.

Os integrantes da administração municipal falaram sobre a participação do município no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o trabalho de fiscalização ambiental e o envolvimento da comunidade em projetos de recuperação de áreas públicas nos bairros e na região central da cidade realizado pela Diretoria de Praças, Parques e Jardins.

A coordenadora nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Josi Costa, ressaltou a importância da modalidade de produção no abastecimento – São Paulo tem a terceira maior para consumo interno do País – e a necessidade de promover a organização dos produtores familiares em prol de seu empoderamento e independência.

Para o secretário de Governo de Suzano, Rosenil Barros Orfão, o trabalho realizado envolvendo agentes públicos, entidades sociais e comunidade é fundamental para ampliar o alcance do bem-estar de todos. “Essa reunião cumpriu seu propósito de estimular a cooperação em favor de uma agenda importante para nossa cidade e nossa região, como a agricultura familiar. É apenas o começo de um amplo trabalho para unir conhecimentos e encontrar soluções”, explicou.

O encontro contou também com as presenças dos secretários municipais Geraldo Garippo (Cultura) e André Loducca (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego); do diretor de Praças, Parques e Jardins, Marcio Alexandre de Souza; de representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Suzano; do presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente (Condema), Alexandre Fraga; e de representantes do movimento Levante Popular da Juventude.