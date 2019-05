Suzano promove neste sábado mobilização contra a gripe

Suzano realiza neste sábado (18) mobilização para combater os vírus da influenza. A vacina trivalente, a qual está disponível na rede pública de saúde, protege contra os vírus do H1N1, H3N2 e gripe B. A vacinação ocorre na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro da Boa Vista, e no Pronto Atendimento (PA) do bairro de Palmeiras, das 8 horas às 16h30.

Há também equipes itinerantes junto a carros de som que percorrem os bairros de Palmeiras e a região de Rio Abaixo, locais que são distantes dos postos, o que dificulta o acesso a imunização.

Além disso, a população poderá contar com dois postos volantes. Um fica no Largo da Feira, e funcionará das 8 horas às 11h30, e outro no Hipermercado D’Avó, das 13h30 às 19 horas.

Vacinação em Suzano

Segundo a Prefeitura, até o momento, já foram vacinados 53,6% das pessoas dos grupos prioritários: idosos, gestantes, puérperas (mulheres que recentemente deram à luz), crianças menores de seis anos, pessoas com deficiência no sistema imunológico, servidores públicos das áreas de Saúde e de Educação, entre outros.