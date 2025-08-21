Suzano promove saídas pedagógicas com alunos da rede municipal

Alunos da rede municipal de ensino estão participando do projeto “Educando pela Cidade”. Realizado pela Secretaria Municipal de Educação, a atividade ocorre sempre às terças e quintas-feiras no período da manhã e da tarde. A iniciativa tem como objetivo incentivar o aprendizado por meio de saídas pedagógicas em diferentes pontos de Suzano.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as crianças da Escola Municipal Lídia Lima da Silva, localizada no Jardim Planalto, visitaram o Viveiro Municipal Tomoe Uemura, no Jardim Imperador. Pela manhã, às 9 horas, participou o 5º ano A, com 26 alunos, já no período da tarde, às 14 horas, a experiência foi com os 27 estudantes do 5º ano B.

A programação contou com a exibição de um vídeo institucional sobre os espaços verdes do município e a importância de preservá-los. Em seguida, os alunos realizaram uma roda de conversa para discutir sobre o tema apresentado. Logo após, as crianças se juntaram para realizar uma visita guiada por todo o espaço do Viveiro, que conta com orquidário, estufa, horta, espaços para animais e um lago. Na reta final de um dia repleto de experiências, as crianças realizaram o plantio de uma árvore e escolheram uma muda para cuidar na escola.

Desde o começo de agosto, o projeto “Educando pela Cidade” já contemplou 278 crianças das escolas Professora Ana Rita Gomes, Damásio Ferreira dos Santos, Isaías Martinelli Gomes e Lídia Lima da Silva durante as saídas pedagógicas com destino ao Viveiro, promovendo o conhecimento e estimulando a preservação ambiental.

“Quero agradecer à Secretaria de Educação por utilizar o Viveiro Municipal como um dos destinos para as crianças compreenderam a necessidade da preservação, é importante passar adiante a forma correta de cuidar e valorizar o meio ambiente de Suzano. Espero que mais crianças possam se beneficiar com as visitas”, disse o secretário de Meio Ambiente, André Chiang.

Segundo a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, proporcionar aos alunos conhecimento ambiental é fundamental para o complemento do aprendizado. “Atividades como essa são fundamentais para que os alunos possam ter conhecimento sobre o meio ambiente e sua importância para os seres humanos. Além disso, promover uma experiência para além da sala de aula garante experiências imersivas é enriquecedor para eles”, disse.