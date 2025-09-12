Suzano protocola junto ao Estado pedido para projeto de 'amortecimento' do Rio Una

A Prefeitura de Suzano protocolou na última segunda-feira (08/09) um pedido junto ao Governo do Estado de São Paulo para realização de um trabalho destinado ao “amortecimento” do rio Una. O objetivo da iniciativa é de abrir caminho para implementação de obras que garantirão a ampliação da capacidade de escoamento das águas e controle da vazão até o rio Tietê. As ações deverão acontecer nas imediações da rotatória da Praça do Sol Nascente.

Para avançar com as tratativas, o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, entregou um projeto executivo que detalha os serviços que precisam ser implementados ao diretor do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Mauro Flavio Cardoso, na zona sul da capital paulista. A autarquia será responsável pelas atividades, que estão associadas à duplicação da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31).

No escopo de ações solicitadas pela administração municipal, estão inseridas as bases que nortearão a execução do trabalho, incluindo os projetos de canalização e reservatório, planilha de quantidade e preços, memória de cálculo, memorial descritivo, especificações técnicas de obras civis e documentos relativos às desapropriações de áreas para implantação de reservatório e canal, abrangendo relatórios técnico e fotográfico, memoriais descritivos das áreas, planta cadastral das propriedades, laudo de avaliação individual e matrículas dos imóveis.

“Buscamos mostrar ao DER os aspectos que precisam ser contemplados por este projeto, para preservarmos as condições de mobilidade na avenida governador na Marginal do Una e também das residências e pontos comerciais desta via, nos dias de fortes chuvas. Os serviços ampliarão a capacidade de absorção e escoamento das águas. Agradecemos a recepção da diretoria que entendeu o impacto positivo que será gerado com este projeto”, avaliou Oliveira. O trabalho se integra às ações que já estão em andamento para aprimorar o escoamento da água no bairro Parque Maria Helena, com o plano de obras de drenagem que começou a ser implementado no início deste ano.

Estão sendo executados serviços relacionados ao levantamento de dados, sondagens e estudos hidrológicos e hidráulicos. Ainda consta no escopo de atividades desta etapa a elaboração de projetos hidráulicos, geométricos, estruturais, elétricos, arquitetônicos e paisagísticos. Assim que for finalizado esse processo, será entregue à administração municipal, por parte da empresa responsável, Hidrostudio Engenharia S/S, o caderno de drenagem da sub-bacia dos bairros Parque Maria Helena e Vila Maluf, assim como das áreas de contribuição da várzea do rio Tietê. Por esse instrumento, serão avaliados os critérios mais relevantes para a escolha da alternativa de intervenção a ser proposta, como aqueles relacionados à eficiência hidráulica, que mede a capacidade de mitigar as inundações; a disponibilidade de áreas para a implantação e a natureza das áreas; os custos de implantação; os custos de manutenção e operação; e os custos de realocação e desapropriação.

O prefeito Pedro Ishi afirmou que a prefeitura tem buscado as alternativas adequadas para aumentar a resiliência da cidade perante as ocorrências de fortes chuvas. “Os projetos nos darão condições para que sejam feitas as intervenções necessárias com o objetivo de evitar as cheias. Estudamos cada um dos pontos que receberão os trabalhos específicos e temos dialogado com o Estado para mostrar a importância desses investimentos”, declarou.