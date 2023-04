Suzano 'puxa fila' na região e mais duas cidades anunciam adesão a detectores de metais

A medida é uma resposta às constantes ameaças de ataques a prédios escolares e ao ingresso de alunos com armas brancas no ambiente escolar - situações que vêm acontecendo em várias localidades do Brasil e em algumas cidades do Alto Tietê. Suzano já havia anunciado a implantação de detectores nesta semana, sendo a primeira da região a adotar tal medida.

De acordo com a Prefeitura de Ferraz, já estão sendo providenciados a inscrição e o projeto de aquisição dos portais. A intenção, de acordo com a municipalidade, será de "cobrir 100% das escolas municipais que atendem crianças e adolescentes na faixa etária dos 12 aos 16 anos de idade".

A Prefeitura informou que a opção pelo detector físico fixo se dá pelas dificuldades em detectar os metais com bastões, indo na contramão do que fez Suzano, que anunciou detectores nesta semana e optou pelo bastão. Com os portais, a ideia em Ferraz é identificar metais em toda a comunidade escolar. Em Suzano, a revista será apenas em “estranhos”, conforme afirmou o prefeito Rodrigo Ashiuchi ao DS.

"Enquanto é dado andamento ao projeto e processo de aquisição, a GCM está dedicada ao patrulhamento nas escolas municipais, inclusive com monitoramento remoto em algumas unidades, além de atender de forma imediata quaisquer solicitações de nossos diretores, professores, funcionários, pais e alunos", informou a Prefeitura de Ferraz, ao DS.

Itaquá estuda

Em nota, a Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que a Secretaria de Segurança Urbana estuda implantar detectores de metais em escolas, mas a administração não confirmou se o recurso será, de fato, colocado. É fase de estudos. Além disso, há uma licitação em andamento para a contratação de uma empresa de videomonitoramento para todas as unidades de ensino da rede municipal, conforme informou a administração.

Cercas elétricas

De acordo com as informações da Prefeitura de Mogi das Cruzes, as escolas municipais devem receber cercas elétricas. A cidade disse que a contratação de sistema de monitoramento inteligente, cercas elétricas, agentes de monitoramento 24 horas e botão de pânico para todas as escolas municipais está em fase de licitação.

"Este trabalho está sendo feito em conjunto com a Secretaria Municipal de Segurança e permitirá um contato mais ágil em casos de emergências. Também está em licitação a contratação de uma empresa que fará a monitoria das possíveis ameaças nas redes sociais com foco na prevenção de nossas comunidades escolares", informou Mogi, citando outras medidas que visam aumentar a segurança nas escolas.

Outras duas cidades responderam aos questionamentos da reportagem do DS, destacaram ações que estão sendo realizadas visando o aumento da segurança nas escolas, mas não citaram a implantação ou o estudo para implantação de detectores de metais. São elas: Poá e Guararema.

As cidades de Arujá, Biritiba Mirim, Salesópolis e Santa Isabel também foram questionadas pela reportagem, mas até o fechamento desta reportagem, não houve retorno.

A exemplo de Suzano, que anunciou a aquisição de 150 equipamentos, Ferraz de Vasconcelos vai implantar portais com detectores de metais nas escolas do Ensino Fundamental 2. A medida foi anunciada pela Prefeitura após questionamento feito pela reportagem do DS. Além de Ferraz, Itaquaquecetuba estuda aderir ao recurso, implantando detectores de metais nas escolas (não necessariamente portais), conforme informou a Secretaria Municipal de Segurança Urbana.