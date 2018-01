Suzano quer opinião da população para criação de ações de mobilidade

A Prefeitura de Suzano colocou à disposição até o mês de março o questionário on-line do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. As perguntas, postadas no hotsite ( suzano.sp.gov.br/web/plano-de-mobilidade ), vão ajudar na elaboração das políticas públicas voltadas ao transporte de pessoas e produtos e de novas soluções de tráfego para os próximos dez anos.

O questionário foi criado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, que, em parceria com a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, está preparando as bases da elaboração do plano. O processo foi iniciado no final de dezembro e tem previsão de encerramento em abril deste ano.

Questionário

O questionário, que tem 21 páginas, trata detalhadamente dos hábitos do cidadão em relação à mobilidade urbana. São abordados separadamente todos os tipos de meios de locomoção usados pela população, os seus principais problemas e alternativas para melhoria.

Os resultados serão trabalhados pela administração municipal e apresentados em conjunto com as reuniões deliberativas, que terão início no próximo mês. Os encontros contarão com a participação tanto das pastas municipais de Planejamento Urbano e Mobilidade Urbana, quanto da sociedade civil organizada.

Associação dos Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris), Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (AEAAS) e organizações de defesa dos direitos de pessoas com deficiência foram algumas das entidades convidadas para integrar o processo de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana.

Para o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, a participação da comunidade é fundamental para a criação de um documento que não apenas apresentará soluções para problemas que os grandes centros enfrentam e vão enfrentar nos próximos anos como também estará de acordo com as necessidades da cidade.

“Este é mais um passo importante que damos para o futuro de nossa cidade, pois sabemos que a mobilidade urbana faz a diferença não somente na qualidade de vida, mas também na atração de investimentos e no planejamento da cidade para o futuro. Estabelecer uma cidade mais inteligente, que faz as pessoas levarem menos tempo no trânsito e terem mais tempo produzindo ou se divertindo, é uma tarefa para a qual todos podem contribuir”, explicou o chefe da pasta.