Suzano realiza 130 mil consultas em 2023; clínica médica lidera com 69,7 mil

A Secretaria de Saúde de Suzano encerrou 2023 com vários avanços e conquistas para a população. Os destaques foram as inaugurações da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu, no Jardim Revista, e o Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), na Vila Amorim, bem como a entrega de 12 equipamentos revitalizados, os mutirões de exames de ultrassonografia, mamografia (zerando a fila) e radiografias e as quase 130 mil consultas realizadas nas 24 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs).

O balanço da pasta mostra um ano bastante produtivo. De todas as consultas realizadas nos postos, 69.717 foram de Clínica Médica, 28.195 de Pediatria e 31.489 de Ginecologia, totalizando 129.401 atendimentos. A cidade também avançou nas cirurgias eletivas, com cerca de 15 mil.

Algumas importantes unidades de atendimento passaram por reformas e foram entregues em 2023, tais como o Pronto Atendimento (PA) de Palmeiras, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins - CSII, no centro, e o Laboratório Municipal, que fica no Jardim Casa Branca e passou a se chamar “Maria Yolanda Miguel Cano Garcia”. Também foi anunciada a ampliação da UBS do Jardim Natal, chegando assim a 100% dos prédios da Saúde reformados pela atual gestão.

Com relação à UPA do Revista, inaugurada em março, mais de 105,4 mil pacientes foram atendidos no equipamento. Pessoas de todo o Alto Tietê têm procurado o local, com a realização de 174,6 procedimentos, que incluíram exames de sangue e imagem, atendimentos ortopédicos, suturas e curativos.

“A entrega da UPA, sem dúvida, foi o grande feito da Saúde em 2023. Nós conseguimos concluir uma obra que estava há muitos anos parada e que é fundamental para pacientes da região norte. É tão importante que tem recebido pessoas de outras cidades graças ao acolhimento de excelência. Conseguimos reduzir consideravelmente o fluxo de pessoas no Pronto-Socorro Municipal (PS) por conta dela, agilizando os atendimentos também para quem mora no centro expandido”, afirmou o secretário de Saúde, Pedro Ishi.

Transporte sanitário chega a 100 mil viagens com crescimento de 465%