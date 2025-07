Suzano realiza 5ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres nesta sexta-feira

A Escola Municipal Antônio Marques Figueira (rua Sara Cooper, 27 - Jardim Santa Helena) receberá nesta sexta-feira (11/07), das 8 às 17 horas, a 5ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres. O evento reunirá representantes do Poder Público e da sociedade civil para discutir o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas”.

O objetivo da atividade é garantir um espaço democrático de participação das diversas vozes de mulheres representadas por entidades, organizações e movimentos sociais, estabelecendo um diálogo entre todas as partes envolvidas na promoção de políticas públicas voltadas ao público feminino. Por isso, a organização do encontro está sendo realizada de forma conjunta entre a Secretaria Municipal de Governo, com seu Departamento da Mulher, e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

Para que os diferentes aspectos do tema possam ser tratados com os presentes, a conferência propõe para esta edição a discussão em torno de quatro eixos temáticos, que estão relacionados à ampliação da participação feminina nos cargos de direção, e às ações de enfrentamento do machismo e do assédio, assim como às políticas voltadas à promoção da saúde da mulher.

Neste contexto, o eixo 1 terá como enfoque “Democracia, Participação e Governança das Mulheres: Foco na ampliação da presença feminina nos espaços de poder e decisão, com ênfase na representatividade e no controle social”; o eixo 2 traz como proposta “Igualdade: Educação Não Sexista e Cultura para a Igualdade Promoção de uma educação inclusiva e igualitária, além da valorização da cultura como ferramenta de transformação social”; o eixo 3 leva em conta os “Desafios e Conquistas: Enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres e fortalecimento das redes de proteção e acolhimento”; já o eixo 4 coloca em destaque a “Saúde Integral e Bem-Estar da Mulher: Acesso à saúde física e mental, com atenção especial a prevenção e cuidados”.

A coordenadora do Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita, afirmou que o evento reforçará a atuação da prefeitura para garantir mais qualidade de vida às munícipes. “Buscamos fortalecer as políticas públicas voltadas às mulheres com os encontros abertos à sociedade, nos quais podemos dialogar sobre a nossa rede de apoio e os avanços que podem ser buscados a partir das propostas que serão discutidas em conjunto”, declarou a responsável pelo setor.

Por sua vez, o secretário municipal de Governo, Alex Santos, destacou que o evento representará um espaço de diálogo destinado a tratar dos direitos das mulheres e debater a participação delas em todos os setores da sociedade. “A conferência tem o objetivo de discutir ações afirmativas, valorizar experiências locais e agir no intuito de superar barreiras estruturais, reforçando pilares para a melhoria de vida real das mulheres, como autonomia econômica, igualdade de gênero dentro e fora do ambiente de trabalho, e enfrentamento à violência, ao assédio e à discriminação”, ressaltou o titular da pasta.